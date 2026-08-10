Filipini pod vodom: Najmanje osmero mrtvih, stižu nove obilne kiše

Najmanje osam osoba poginulo je u poplavama i klizištima na Filipinima nakon više od tjedan dana obilnih kiša, priopćila je u ponedjeljak filipinska agencija za upravljanje katastrofama.

Devet osoba je ozlijeđeno, a za jednom se još traga, dok nekoliko tropskih oluja i jugozapadni monsun i dalje donose obilne oborine diljem te zemlje jugoistočne Azije.

Smrtni slučajevi zabilježeni su u pokrajinama Benguet, Rizal i Batangas na glavnom filipinskom otoku Luzonu. Pet osoba poginulo je u klizištima ili odronima tla, jedna je stradala od strujnog udara, jedna se utopila, a jednu je usmrtilo stablo koje se srušilo.

Više od 750.000 ljudi pogođeno nevremenom

Prema podacima vlasti, ekstremne vremenske prilike pogodile su više od 750.000 ljudi diljem zemlje, a više od 8.000 bilo je prisiljeno potražiti utočište u evakuacijskim centrima.

Poplavljene su i brojne ceste i stambena područja oko glavnog grada Manile, a ponegdje je voda dosezala do struka.

Zbog poplava su na mnogim mjestima zatvorene škole, a u pogođenim područjima poremećen je i trajektni promet. Obalna straža priopćila je da je promet obustavljen u 20 luka u središnjem i istočnom dijelu Filipina.

Filipinska meteorološka služba prognozira nove obilne oborine.