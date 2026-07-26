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Najjači tajfun godine sije kaos: Evakuirano više od 715.000 ljudi, otkazane stotine letova

Najjači tajfun godine sije kaos: Evakuirano više od 715.000 ljudi, otkazane stotine letova
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Foto: IMAGO/imago stock&people/Profimedia

Hongkonški opservatorij priopćio je da se Noul, s vjetrovima od 110 kilometara na sat, u nedjelju pomiče prema unutrašnjosti Guangdonga i progresivno slabi

26.7.2026.
10:05
Dunja Stanković
IMAGO/imago stock&people/Profimedia
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Tajfun Noul stigao je do Kine rano u nedjelju i donio snažne vjetrove i obilne kiše na jugu zemlje i u Hong Kongu, što je potaknulo evakuaciju stotina tisuća ljudi u provinciji Guangdong.

Regija je u stanju visoke pripravnosti, a stotine letova su otkazane zbog najjačeg tajfuna koji je ove godine pogodio tu zemlju, izvijestili su državni mediji. 

Više od 715.000 ljudi je preseljeno radi sigurnosti u provinciji Guangdong. Željeznički promet u provinciji je otkazan u nedjelju, objavila je kineska tiskovna služba. 

Najjači tajfun godine sije kaos: Evakuirano više od 715.000 ljudi, otkazane stotine letova
Foto: IMAGO/imago stock&people/Profimedia
Najjači tajfun godine sije kaos: Evakuirano više od 715.000 ljudi, otkazane stotine letova
Foto: IMAGO/imago stock&people/Profimedia
Najjači tajfun godine sije kaos: Evakuirano više od 715.000 ljudi, otkazane stotine letova
Foto: IMAGO/imago stock&people/Profimedia

Strahuje se od bujičnih poplava

Vjetar je čupao stabla u okrugu Huilai, koja se nalazi na obali provincija Guangdong. 

Vjeruje se da će tajfun donijeti obilne kiše diljem južne Kine u iduća dva dana, nakon što su olujni vjetrovi zahvatili pokrajinu Guangdong i susjedni Hong Kong. Kina je u nekoliko provincija proglasila najvišu razinu uzbune zbog bujičnih poplava. Jaki vjetrovi i pljuskovi očekuju se i u obližnjim provincijama Jiangxija i Huana, prenosi Guardian. 

Tropski ciklon Noul, što na korejskom znači sjaj izlaska ili zalaska sunca, pogodio je obalu okruga Huidong oko 3.50 sati ujutro po lokalnom vremenu, rekli su dužnosnici.  

Vlasti su pozvale lokalne jedinice da obrate posebnu pozornost na područja sklona poplavama poput planinskih i riječnih zona, gradilišta, dolina i mostova. 

Ide prema unutrašnjosti

Hongkonški opservatorij priopćio je da se Noul, koji dostiže maksimalne stalne vjetrove od 110 kilometara na sat u središtu, u nedjelju pomiče prema unutrašnjosti Guangdonga i progresivno slabi.

Zračna luka Hong Konga priopćila je da je u nedjelju otkazano oko 350 letova. Najmanje devet osoba ozlijeđeno je diljem grada tijekom razdoblja tajfuna, prema vlastima. Dužnosnici su rekli da će se letovi postupno početi nastavljati u nedjelju poslijepodne.

Najjači tajfun godine sije kaos: Evakuirano više od 715.000 ljudi, otkazane stotine letova
Foto: ZHUWEIHONG/imago stock&people/Profimedia

Dok se Noul približavao Hong Kongu, dijelovi velike skele na neboderu srušili su se u subotu, rekla je policija, iako su početna izvješća ukazivala na to da nije bilo ozlijeđenih.

KinaTajfunKišaPoplaveVjetarEvakuacija
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