Stiže im golemi tajfun, vojska u pripravnosti: 'Ne dajte da vas zavara mirno vrijeme'

Najmanje 15 ljudi poginulo je u klizištima koja su nakon snažne oluje pogodila jug Filipina, dok se Tajvan, Japan i Kina pripremaju za dolazak tajfuna Bavi.

Na filipinskom otoku Mindanau klizišta su tijekom noći zatrpala čitave obitelji. Spasilačke ekipe još tragaju za nestalima, a meteorolozi upozoravaju da bi umjerena do jaka kiša mogla nastaviti padati i tijekom vikenda, prenosi BBC.

Tajfun Bavi, širok do 1000 kilometara, kreće se preko Pacifika prema Tajvanu. Očekuje se da će najprije donijeti obilnu kišu sjevernim i istočnim dijelovima otoka te udaljenim japanskim otocima, a potom u subotu pogoditi jugoistočnu Kinu.

Podsjetimo, prava razorna snaga tajfuna Bavi pokazala se kada je njegov sjeverni zid oka (eyewall) izravno pogodio otok Rota u Sjevernim Marijanskim Otocima. Otok su zahvatili katastrofalni vjetrovi orkanske jačine i obilne kiše koje su prouzročile veliku materijalnu štetu. Na otoku Guam palo je više od 500 milimetara kiše, dok su udari vjetra dosezali brzinu od gotovo 140 km/h.

Vojska u pripravnosti

Tajvanske vlasti upozorile su da bi na pojedinim područjima moglo pasti i do jednog metra kiše. Oko 29.000 vojnika stavljeno je u stanje pripravnosti kako bi pomogli u evakuaciji stanovništva i saniranju posljedica oluje.

Prema procjenama tajvanske meteorološke službe, Bavi bi mogao biti najveći tajfun po svojoj širini koji je pogodio otok od 1987. godine.

Poljoprivrednici su požurili ubrati ili zaštititi usjeve, ribari su dodatno osigurali plovila, a stanovnicima područja ugroženih poplavama podijeljene su tisuće vreća s pijeskom.

"Nemojte da vas zavara mirno i lijepo vrijeme. Ovakva oluja može biti najstrašnija", upozorio je ribar Chen Ming-hui.

Zbog približavanja tajfuna otkazani su deseci letova, škole su obustavile nastavu, a građani su u trgovinama počeli stvarati zalihe hrane i drugih potrepština.

Otkazane stotine letova

U visokom stupnju pripravnosti nalaze se i stanovnici japanskih otoka Sakishima. Na fotografijama objavljenima na internetu vide se zaštitnim trakama ojačani prozori te mreže postavljene preko kuća i trgovina.

Powerful Typhoon Bavi Threatens Japan's Southwest With Destructive Flood Risk



A powerful Typhoon Bavi approached Japan's remote Sakishima island chain on Friday, prompting authorities to warn residents of violent winds, torrential rain, landslides and flooding in what could… pic.twitter.com/Lh5H8u62Mz — The CBIJ (@TheCBIJ) July 10, 2026

Japan Airlines otkazao je više od 100 letova predviđenih za petak i subotu, zbog čega je pogođeno gotovo 20.000 putnika. All Nippon Airways otkazao je više od 160 letova do nedjelje, također za oko 20.000 putnika.