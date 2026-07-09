Približava im se 'kolosalno čudovište', Severe Weather upozorio: 'Stižu najekstremnije pojave'

"Zapadni Pacifik iznjedrio je svoju najnoviju atmosfersku neman – supertajfun Bavi. Bavi je u manje od 48 sati prerastao iz umjerenog tropskog sustava s vjetrovima od 96 km/h u golemu oluju usporedivu s uraganom 5. kategorije, zbog čega je cijela regija u stanju visoke pripravnosti", piše u srijedu Severe Weather Europe, usporedivši supertajfun s "kolosalnim čudovištem".

Iznimno visoka temperatura površine mora, koja se kretala između 29 i 32 °C, zajedno s gotovo potpunim izostankom smicanja vjetra, stvorila je gotovo idealne uvjete za naglo jačanje tajfuna. Bavi je pritom razvio vrlo učinkovito strujanje zraka u višim slojevima atmosfere, što je dodatno potaknulo njegovo intenziviranje.

Prava razorna snaga tajfuna Bavi pokazala se kada je njegov sjeverni zid oka (eyewall) izravno pogodio otok Rota u Sjevernim Marijanskim Otocima. Otok su zahvatili katastrofalni vjetrovi orkanske jačine i obilne kiše koje su prouzročile veliku materijalnu štetu. Na otoku Guam palo je više od 500 milimetara kiše, dok su udari vjetra dosezali brzinu od gotovo 140 km/h, piše Severe Weather.

"Supertajfun Bavi nastavlja svoje neumoljivo kretanje prema zapadu, preko iznimno toplog Filipinskog mora, a njegov sljedeći udar očekuje se na sjeveru Tajvana u petak. Najnovija automatska satelitska analiza prema naprednoj Dvorakovoj metodi pokazuje da tajfun Bavi i dalje zadržava razornu snagu te široko područje olujnih vjetrova", navodi SWE.

Ključne informacije i meteorološko upozorenje

Severe Weather objavio je i ključne informacije te trenutačno meteorološko upozorenje:

Kategorija oluje: supertajfun

Najveća stalna brzina vjetra: 135 čvorova/155 mph/250 km/h

Najjači udari vjetra: 165 čvorova/190 mph/305 km/h

Središnji tlak: 920 milibara

Glavna prijetnja: Filipinsko more, a potom i Tajvan, gdje se očekuju ekstremne oborine, vjetrovi orkanske jačine i velika opasnost od poplava tijekom vikenda.

Oborine: Očekuje se između 380 i 500 milimetara kiše u blizini središta oluje, dok bi na području Tajvana količina mogla dosegnuti i do 1000 milimetara.

Područje zahvaćeno snažnim vjetrovima bit će vrlo široko dok se Bavi tijekom sljedeća tri dana nastavlja kretati prema zapadu i sjeverozapadu. Iako bi prije petka ponovno mogao dosegnuti snagu tajfuna 5. kategorije, nakon toga očekuje se postupno slabljenje oluje, koja će i dalje ostati iznimno opasna. Snažni vjetrovi zahvatit će široko područje oko središta oluje.

Središnji tlak trebao bi se još sljedećih 36 sati zadržati između 900 i 930 milibara. Mogao bi pasti i dodatno ako dođe do značajnih promjena u intenzitetu oluje, primjerice ako se ponovno učvrsti njezina unutarnja jezgra. Ipak, tlak će ostati iznimno nizak čak i dok Bavi bude prolazio iznad japanskih otoka i približavao se sjevernom Tajvanu.

Uobičajeno je da se kod ciklona ovakve veličine i snage događaju ciklusi zamjene zida oka (eyewall replacement cycles – ERC). Tijekom tih procesa dolazi do oscilacija u intenzitetu oluje, pa će njezina buduća snaga uvelike ovisiti upravo o tome kako će se ti ciklusi odvijati.

Nizak tlak i snažan gradijent tlaka stvaraju uvjete za razorne vjetrove, čiji bi udari mogli znatno premašiti 250 km/h. Prema najnovijim meteorološkim modelima, očekuje se da će Bavi zadržati snagu snažnog tajfuna 4. kategorije ili ponovno dosegnuti 5. kategoriju sve do petka.

Nakon toga uslijedit će postupno slabljenje oluje jer će Bavi ući u hladnije morske vode i naići na jače smicanje vjetra u blizini kineske obale i kopnenog područja.

Ekstremne količine kiše

Najintenzivnije grmljavinske oluje s obilnom kišom i snažnim pljuskovima obično se nalaze oko samog oka tajfuna, prateći najekstremnije vremenske pojave u njegovom zidu oka.

Upravo se na tom području očekuju i najveće količine oborina. Većina meteoroloških modela predviđa da bi duž putanje tajfuna iznad otvorenih voda Filipinskog mora moglo pasti između 300 i 500 milimetara kiše. Obilne oborine očekuju se i nad južnim japanskim otocima u petak, posebice nad otocima Ishigaki i Miyakojima, navodi SWE.

Ekstremne količine kiše pogodit će planinska područja Tajvana, gdje bi u samo dva dana moglo pasti i do 1000 milimetara oborina. Očekuju se razorne bujične poplave.