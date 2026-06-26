Tajfun se približava Japanu: Evakuirano više od dva milijuna ljudi, objavljena upozorenja

Japan je u petak evakuirao više od dva milijuna ljudi objavivši upozorenja na poplave i klizišta zbog približavanja tajfuna Mekhala, dok su obilne kiše koje je oluja donijela prolazeći pokraj susjednog Tajvana paralizirale dijelove otoka, zbog čega oko šest milijuna ljudi nije radilo niti su učenici išli u školu.

Mekhala, koji je trenutačno oslabio i sada je tropska oluja, približava se japanskom otočju Ryukyu na jugu zemlje, nakon što je prošao uz Tajvan, gdje je donio obilne oborine, osobito u južnim područjima Kaohsiunga, Tainana i Pingtunga.

Jaka kiša i snažni vjetrovi pogodili su i dijelove južnog i zapadnog Japana, gdje su vlasti upozorile na opasnost od klizišta, poplava i nabujalih rijeka te naredile evakuaciju 2,2 milijuna ljudi.

Otkazani letovi, zatvorene autoceste

Japan je već otkazao više od 200 letova, deseci željezničkih linija obustavili su promet, a mnoge su autoceste zatvorene, priopćilo je ministarstvo prometa. Japanska meteorološka agencija upozorila je da stacionarna sezonska kišna fronta uz dotok toplog i vlažnog zraka uzrokuje intenzivne oborine, posebno u zapadnim dijelovima zemlje.

Toyota je obustavila proizvodnju u jednoj tvornici na južnom otoku Kyushuu od četvrtka poslijepodne do završetka prve smjene u petak, dok će odluka o drugoj smjeni biti donesena naknadno.

U međuvremenu su vlasti u sva tri pogođena tajvanska područja u petak naredile zatvaranje ureda i škola. Velike poplave u Tainanu prekinule su promet na dijelu glavne željezničke pruge koja povezuje sjever i jug otoka.

U sjevernom tajvanskom gradu Hsinchuu, sjedištu najvećega svjetskog ugovornog proizvođača čipova TSMC-a, uredi i škole zatvoreni su od podneva TSMC je u izjavi priopćio da je poduzeo mjere u svim svojim tajvanskim pogonima kako bi se pripremio za kišu i da njegove tvornice rade normalno. Oko 6 milijuna ljudi živi u četiri pogođena područja Tajvana. U dijelovima pretežno ruralnog Pingtunga od četvrtka je palo gotovo metar kiše po četvornom metru.