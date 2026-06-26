Niz razornih podrhtavanja iznenadio znanstvenike: Pogledajte kolika je vjerojatnost da se to dogodi

U nevjerojatnom nizu seizmičkih podrhtavanja koja su iznenadila svjetske znanstvenike i seizmologe, planet su u srijedu navečer pogodila dva masivna i potpuno odvojena potresa u razmaku manjem od dva sata. Dok je Venezuela pretrpjela povijesni i iznimno rijedak "dvostruki" udar na kopnu, snažan potres pogodio je i pacifičku obalu Japana.

Znanstvenici naglašavaju da je vjerojatnost da se takva dva odvojena potresa dogode gotovo istovremeno manja od 1 u 1000 godina.

Sve je počelo u srijedu u 18.04 sata po lokalnom vremenu u sjeverno-središnjoj Venezueli. Prvi potres magnitude 7,1 po Richterovoj ljestvici pogodio je saveznu državu Jarakuy na dubini od oko 20 kilometara. Međutim, samo 39 sekundi kasnije, na gotovo identičnim koordinatama, dogodio se drugi, još jači udar magnitude 7,5.

'Dvostruki potres'

Američki geološki zavod potvrdio je da se ne radi o normalnom naknadnom potresu, već o takozvanom "dvostrukom" potresu. Dva bliska i ispresijecajuća rasjeda unutar Zemljine kore aktivirala su se u trenutku.

Ključni faktor ove prirodne katastrofe bila je izuzetno niska dubina drugog udara od samo 10 kilometara, što je uzrokovalo horizontalno pomicanje tla neposredno ispod naseljenih gradskih središta. Glavni grad Caracas i obalni grad La Guaira pretrpjeli su veliku štetu.

Ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello potvrdio je rušenje nekoliko visokih zgrada, uključujući potpuno urušavanje 22-katnice u elitnoj četvrti Altamira. Prema službenim podacima humanitarnih organizacija, broj poginulih premašio je 180, dok je preko 1500 ljudi ozlijeđeno.

Proglašeno je izvanredno stanje, obustavljen je metro sustav, a regionalna plinska mreža zatvorena je kako bi se spriječili požari. Američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) privremeno je izdala upozorenje na tsunami za Portoriko, koje je ubrzo povučeno jer je pomicanje tla bilo horizontalno, a ne vertikalno.

Manje od sat vremena kasnije, u 22.30 sati po lokalnom vremenu, snažan potres magnitude između 6,9 (prema USGS-u) i 7,2 (prema Japanskoj meteorološkoj agenciji - JMA) pogodio je istočnu obalu prefekture Iwate u Japanu. Za razliku od Venezuele, ovaj se potres dogodio na dubini od oko 50 kilometara ispod oceanskog dna u pacifičkoj zoni.

Iako je registriran visok intenzitet podrhtavanje tla ("Gornjih 6" na japanskoj ljestvici), dubina potresa i visoki japanski građevinski standardi spriječili su katastrofu. Prijavljeno je samo deset lakših ozljeda i nijedna urušena zgrada. Brzi vlakovi (zvani Shinkansen vlakovi) zaustavljeni su iz predostrožnosti, a dužnosnici su potvrdili da lokalne nuklearne elektrane nisu pretrpjele nikakvu štetu.

Seizmolozi objašnjavaju da ova dva događaja, iako vremenski bliska, nisu izravno uzročno povezana jer su se dogodila na različitim tektonskim pločama Zemlje udaljenima tisućama kilometara. Srijeda navečer ipak će se pamtiti kao ekstremna i okrutna statistička slučajnost planeta Zemlje.