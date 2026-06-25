Preživjeli su, ali nema života u njihovim očima... Prizori iz Venezuele ubijaju svaku nadu

U dva potresa, magnitude 7,2 i 7,5 koja su u srijedu pogodila Venezuelu poginule su najmanje 164 osobe, a više od 25.000 ljudi vode se kao nestali.

Potresi su pogodili glavni grad Caracas, s populacijom većom od dva milijuna, a najveći utjecaj imali su u saveznoj državi La Guaira, na sjevernoj obali, u kojoj živi oko 380.000 ljudi.

Nakon potresa, Venezuelanci mogu prijaviti nestale voljene osobe putem web stranice, a trenutno se 26.086 osoba vodi kao nestalo, javlja Sky News.

Na web stranici, obitelji su također podijelile slike onih do kojih još nisu uspjele doći. Navodi se da je pronađeno više od 1200 osoba koje su prethodno također prijavljene kao nestale.

'Trajao je beskrajno dugo'

Stanovnik Caracasa Manuel Guevara Baro izjavio je za CNN da su potresi koji su u srijedu pogodili glavni grad Venezuele bili 'strašni' te da nikada u životu nije doživio nešto slično.

"Nikad nisam vidio ništa slično. Proživio sam i razorni potres u Caracasu 1967. godine, koji je također odnio mnogo života, ali ni približno nije bio poput ovoga što smo danas doživjeli", rekao je Guevara Baro, koji živi na devetom katu stambene zgrade u četvrti Los Palos Grandes, ispričao je da je u trenutku potresa čitao knjigu.

"Zgrada se tresla tolikom snagom da se nisam mogao uhvatiti ni za što. Nisam mogao ni hodati koliko je podrhtavanje bilo snažno", rekao je za CNN, dodajući kako mu se činilo da je potres trajao beskrajno dugo.

Kada je naposljetku procijenio da se tlo smirilo, obuo je cipele i krenuo stubištem prema izlazu iz zgrade. Hodnici su bili u potpunom mraku jer je nestalo struje, a iz popucalih vodovodnih cijevi slijevala se voda.

Zajedno sa susjedima polako se spuštao niz stepenice sve dok nisu uspjeli izaći na ulicu. "Ljudi su plakali. Mnogi su doživjeli potpuni živčani slom", opisao je dramatične prizore. Dodao je da su se u njegovoj četvrti urušile najmanje dvije zgrade, dok su mnoge druge pretrpjele ozbiljna oštećenja.

Mnogi Venezuelci bili su kod kuće kada su se potresi dogodili tijekom državnog praznika.