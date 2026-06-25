Načelnik megafonom vodio ljude kroz kaos: 'Spasili smo 18 osoba'

Nakon dva razorna potresa koja su pogodila Venezuelu, noć u Caracasu protekla je u strahu, neizvjesnosti i potrazi za informacijama.

U jednoj od najteže pogođenih općina, Chacau, načelnik Gustavo Duque obilazio je građane s megafonom i obavještavao ih o prvim posljedicama. Dok su službene informacije stizale sporo, stanovnicima je govorio gdje se mogu skloniti, gdje su punktovi za nestale i gdje mogu potražiti pomoć, prenosi El Pais.

"Zasad smo spasili 18 ljudi živih", vikao je okupljenima, dok su ga oni pozdravljali povicima.

Prema dostupnim informacijama, građane je pozivao da ostanu na glavnim trgovima, gdje su bili osigurani voda, sanitarni čvorovi, liječnici i mjesto za prijavu nestalih.

El alcalde de #Chacao, Gustavo Duque, informó que, tras el sismo del 25 de junio, se registró el colapso total de cuatro edificios en Palos Grandes y uno en Bello Campo, municipio Chacao.



Hasta el momento han sido rescatadas 22 personas con vida. Más de 500 funcionarios de… pic.twitter.com/XxsVM3NII9 — VPItv (@VPITV) June 25, 2026

Stanovnici Caracasa, La Guaire i drugih pogođenih područja satima su čekali vijesti o nestalima i ozlijeđenima. Komunikaciju su dodatno otežavali problemi s internetom i mobilnim signalom, zbog čega su mnogi teško dolazili do provjerenih informacija o svojim najbližima.

Problemi s povezivanje u Venezueli postojali su i prije potresa, no u noći katastrofe postali su još veća prepreka za stanovnike i njihove obitelji u inozemstvu.

"Neprihvatljivo je da dva sata nakon potresa nema službenih informacija o magnitudi i šteti", poručio je oporbenjak Juan Pablo Guanipa. Pobjednik izbora 2024. prema zapisnicima koje je prikupila oporba, Edmundo González, govorio je o "sustavnoj i dugotrajnoj blokadi" jer Venezuelci u inozemstvu, napisao je na društvenim mrežama, nisu mogli saznati jesu li im obitelji dobro.

Nedostaje osnovne opreme

Spasilačke akcije dodatno je otežavao nedostatak opreme. U pojedinim dijelovima grada ruševine su se uklanjale gotovo golim rukama, dok su lokalne vlasti pozivale građevinske tvrtke da ustupe alate i strojeve potrebne za probijanje kroz beton.

U Chacau je, prema dostupnim informacijama, nedostajalo osnovne opreme za rad na ruševinama. Nije bilo dovoljno svjetiljki, ljestava ni vatrogasaca, pa su civili i policajci pomagali koliko su mogli.

Ozlijeđeni su pristizali u zdravstveni sustav koji se i prije potresa suočavao s ozbiljnim problemima. Venezuela je već godinama u humanitarnoj krizi, a nestašice struje i vode dodatno otežavaju rad službi na terenu.

Zbog straha od novih podrhtavanja i neizvjesnosti oko sigurnosti zgrada, mnogi su noć proveli na otvorenom, na madracima, pločnicima i uz prometnice.