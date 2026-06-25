Zastrašujuće: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu, prizori lede krv u žilama

Dva razorna potresa pogodila su Venezuelu, ima mrtvih, ozlijeđenih i nestalih. Prvi potres bio je magnitude 7,2, a drugi, snažniji, magnitude 7,5 Richtera. Brojne zgrade su se urušile ili teško oštetile, a tisuće stanovnika u panici su izašle na ulice.

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), prvi potres dogodio se u srijedu u 18.04 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 21,9 kilometara. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 kilometra jugoistočno od grada Yumarea, na dubini od približno 10 kilometara.

Ključni događaji:

Dva potresa, snage 7,2 i 7,5 Richtera pogodila su Venezuelu

Puno je mrtvih i ozlijeđenih, strahuje se da bi brojka mogla biti ogromna

Epicentar je u blizini glavnog grada Caracasa

Srušene su brojne zgrade i kuće

Najnovije informacije:

Najmanje 32 osobe poginule, 700 ozlijeđenih

Najmanje 32 osobe su poginule, a još 700 je ozlijeđeno nakon dva snažna potresa koja su u srijedu potresla Venezuelu, izjavila je predsjednica Delcy Rodriguez, kako prenosi CNN. Rodriguez dodaje da se očekuje da će broj žrtava rasti.

Video circulating from La Guaira, Venezuela, showing the aftermath of the devastation caused by powerful earthquakes.



Thousands of people are feared dead in the earthquakes, according to the USGS. pic.twitter.com/GRAVkYduXT — Open Source Intel (@Osint613) June 25, 2026

La Guaira, glavni grad istoimene savezne države na sjeveru Venezuele, najteže je pogođen u potresima koji su se dogodili u srijedu, rekao je za CNN predsjednik Venezuelske nacionalne skupštine, Jorge Rodriguez.

Snimke lede krv u žilama

Snimke koje iz relevantnih otvorenih izvora stižu venezuelanskog grada La Guaira lede krv u žilama. U obalnom gradu urušeno je više zgrada, a pojedine ulice izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. La Guaira je glavni grad istoimene države Venezuele i glavna luka zemlje.

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Trump: SAD su spremne pomoći

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se nakon snažnog potresa magnitude 7,1 koji je u srijedu pogodio sjeverni dio Venezuele, poručivši da su Sjedinjene Države spremne pomoći te da je svim saveznim agencijama naložio pripremu za brzo djelovanje. "Sjedinjene Američke Države spremne su, voljne i sposobne pomoći Venezueli", poručio je Trump.

Dodao je da je svim agencijama američke vlade naložio da budu spremne za brzo reagiranje, istaknuvši kako prve informacije s pogođenog područja "nisu dobre".

Snažan potres pogodio je sjeverno-središnji dio Venezuele zapadno od glavnog grada Caracasa, a podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici susjedne Kolumbije.

Strong earthquakes struck west of Venezuela's capital, damaging buildings in Caracas and prompting scientists to warn of potentially heavy casualties and widespread destruction across the South American country https://t.co/11J8i8asSv pic.twitter.com/qXoMumk5l9 — Reuters (@Reuters) June 25, 2026

Potres se dogodio na državni praznik: Mnogi su bili u svojim domovima

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), potres je imao magnitudu 7,1, a epicentar je bio oko sat vremena vožnje zapadno od Valencije na dubini od 13 kilometara.

Potres se dogodio tijekom državnog praznika kojim Venezuela obilježava vojnu pobjedu iz 1821. godine koja je osigurala neovisnost zemlje od Španjolske, pa su se mnogi građani u trenutku podrhtavanja nalazili u svojim domovima.

Stanovnik Caracasa Manuel Guevara Baro izjavio je za CNN da su potresi koji su u srijedu pogodili glavni grad Venezuele bili "strašni" te da nikada u životu nije doživio nešto slično.

Strong earthquakes struck west of Venezuela's capital, damaging buildings in Caracas and prompting scientists to warn of potentially heavy casualties and widespread destruction across the South American country https://t.co/11J8i8asSv pic.twitter.com/qXoMumk5l9 — Reuters (@Reuters) June 25, 2026

'Mnogi su doživjeli potpuni živčani slom'

"Nikad nisam vidio ništa slično. Proživio sam i razorni potres u Caracasu 1967. godine, koji je također odnio mnogo života, ali ni približno nije bio poput ovoga što smo danas doživjeli", rekao je Guevara Baro, koji živi na devetom katu stambene zgrade u četvrti Los Palos Grandes, ispričao je da je u trenutku potresa čitao knjigu.

"Zgrada se tresla tolikom snagom da se nisam mogao uhvatiti ni za što. Nisam mogao ni hodati koliko je podrhtavanje bilo snažno", rekao je za CNN, dodajući kako mu se činilo da je potres trajao beskrajno dugo.

Kada je naposljetku procijenio da se tlo smirilo, obuo je cipele i krenuo stubištem prema izlazu iz zgrade. Hodnici su bili u potpunom mraku jer je nestalo struje, a iz popucalih vodovodnih cijevi slijevala se voda. Zajedno sa susjedima polako se spuštao niz stepenice sve dok nisu uspjeli izaći na ulicu.

"Ljudi su plakali. Mnogi su doživjeli potpuni živčani slom", opisao je dramatične prizore.

A 7.1-magnitude earthquake struck Venezuela, shaking buildings in Caracas.pic.twitter.com/IufXj7b5LJ — Clash Report (@clashreport) June 24, 2026

Traže preživjele ispod ruševina

Dodao je da su se u njegovoj četvrti urušile najmanje dvije zgrade, dok su mnoge druge pretrpjele ozbiljna oštećenja.

Spasilačke ekipe žure pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina u Venezueli nakon razornih potresa. Više od 500 hitnih službi pokušava spasiti ljude iz srušenih i oštećenih zgrada u području Chacao u glavnom gradu Venezuele Caracasu, piše CNN.

Kod ovako snažnog potresa, najneposrednija prijetnja je urušavanje zgrada i drugih građevina.

Dr. Lucy Jones, seizmologinja s Caltecha, upozorava da u gusto naseljenim područjima snažno podrhtavanje tla može izazvati požare puknućem plinovoda ili oštećenjem električnih sustava. Istovremeno, puknute vodovodne cijevi mogu ostaviti vatrogasce bez vode koja im je potrebna za gašenje požara.

USGS: 30 posto šanse za više 100.000 žrtava

Američki geodetski zavod (USGS) navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan veliki broj žrtava i opsežna šteta, s 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Riječ je o katastrofalnim razmjerima.

„Katastrofa je vjerojatno široko rasprostranjena“ i mogu uslijediti naknadni potresi s potencijalno jakim podrhtavanjem, kaže USGS. Također postoji značajan rizik od klizišta i ukapljivanja tla. Ukapljivanje je fenomen koji pogađa rastresite sedimente u potresu i sličan je bočnom klizištu.