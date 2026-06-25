Ove scene obilaze svijet: Jedni traže preživjele, drugi u suzama ne vjeruju što se događa

U dva potresa, magnitude 7,2 i 7,5 koja su u srijedu pogodila Venezuelu poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je ozlijeđenih, rekla je u četvrtak privremena predsjednica Delcy Rodriguez.

"U ovom trenutku primili smo informacije po kojima su 32 osobe poginule" a "više od 700 je ozlijeđenih", kazala je Rodriguez u poruci naciji. Naglasila je da i dalje nema podatke o državi Guaria, koja se nalazi blizu glavnog grada i koja je, kako je rekla, najteže pogođena. Potresi su pogodili sjeverni dio Venezuele, zapadno od Caracasa.

Inače, strahuje se da je broj mrtvih katastrofalan. Američki geološki zavod objavio je da su 30 posto šanse da ima više od 100.000 žrtava.

Sada je u tijeku bitka s vremenom. Ogroman broj zgrada i kuća je urušen, sada se traže preživjeli po ruševinama. S druge strane, tisuće ljudi je na ulicama, u suzama i nevjerici što im se upravo dogodilo...

'Trajao je beskrajno dugo, nisam se mogao uhvatiti ni za što'

Stanovnik Caracasa Manuel Guevara Baro izjavio je za CNN da su potresi koji su u srijedu pogodili glavni grad Venezuele bili 'strašni' te da nikada u životu nije doživio nešto slično. "Nikad nisam vidio ništa slično. Proživio sam i razorni potres u Caracasu 1967. godine, koji je također odnio mnogo života, ali ni približno nije bio poput ovoga što smo danas doživjeli", rekao je Guevara Baro, koji živi na devetom katu stambene zgrade u četvrti Los Palos Grandes, ispričao je da je u trenutku potresa čitao knjigu.

"Zgrada se tresla tolikom snagom da se nisam mogao uhvatiti ni za što. Nisam mogao ni hodati koliko je podrhtavanje bilo snažno", rekao je za CNN, dodajući kako mu se činilo da je potres trajao beskrajno dugo.

Kada je naposljetku procijenio da se tlo smirilo, obuo je cipele i krenuo stubištem prema izlazu iz zgrade. Hodnici su bili u potpunom mraku jer je nestalo struje, a iz popucalih vodovodnih cijevi slijevala se voda.

'Mnogi su doživjeli potpuni živčani slom'

Zajedno sa susjedima polako se spuštao niz stepenice sve dok nisu uspjeli izaći na ulicu.

"Ljudi su plakali. Mnogi su doživjeli potpuni živčani slom", opisao je dramatične prizore. Dodao je da su se u njegovoj četvrti urušile najmanje dvije zgrade, dok su mnoge druge pretrpjele ozbiljna oštećenja.