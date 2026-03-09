SAD i Izrael nacrtali metu, Peking burno reagirao i zaprijetio: 'Odmah prekinite!'

Peking je u ponedjeljak izrazio svoje protivljenje bilo kakvom stranom djelovanju usmjerenom protiv novog iranskog vrhovnog vođe, Modžtabe Hameneija.

"Kina se protivi miješanju u unutarnja pitanja drugih zemalja, pod bilo kojim izgovorom, a iranski suverenitet, sigurnost i teritorijalni integritet moraju se poštovati", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun na redovnoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o prijetnjama Sjedinjenih Država i Izraela.

Izrael je u srijedu upozorio da će novi iranski vrhovni vođa biti "meta", čak i prije nego je na tu dužnost izabran Hameneijev sin. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da novi vrhovni vođa "neće dugo trajati" bez njegova odobrenja.

Kineski glasnogovornik opisao je Hameneijevo imenovanje kao unutarnje iransko pitanje.

"Primili smo na znanje izvješća o ovom pitanju. Ovo je odluka koju je donijela iranska strana u skladu sa svojim Ustavom", rekao je.

Peking je izrazio ljutnju zbog američkih i izraelskih vojnih operacija u toj zemlji i smaknuća bivšeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, ubijenog prvog dana rata, koga je naslijedio Modžtaba Hamenei.

„Kina poziva (strane) da odmah prekinu vojne operacije, da što prije nastave dijalog i pregovore te izbjegnu bilo kakvu daljnju eskalaciju napetosti“, ponovio je glasnogovornik.

Stručnjaci smatraju malo vjerojatnim, unatoč utjecaju koji sukob ima na njen uvoz nafte, da će Kina žrtvovati svoje interese i suprotstaviti se Sjedinjenim Državama kako bi priskočila u pomoć iranskom partneru.

