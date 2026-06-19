SAD uoči pregovora poslao jasnu poruku: 'Hezbolah se mora razoružati'

Sljedeći krug libanonsko-izraelskih razgovora održat će se od 23. do 25. lipnja u Washingtonu, priopćio je u petak američki State Department nakon poziva između američkog državnog tajnika Marca Rubia i libanonskog predsjednika Josepha Aouna.

Rubio je također "ponovio potrebu za razoružavanjem" Hezbolaha i potvrdio američku podršku naporima libanonske vlade da uspostavi potpunu kontrolu nad cijelim libanonskim teritorijem odnosno "da stvori potpuno suverenu libanonsku državu koja je u miru sa svim svojim susjedima", rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott u izjavi.

Osnova za pregovore s Izraelom

Libanonski predsjednik Joseph Aoun sa svoje je strane u petak tijekom telefonskog razgovora s američkim državnim tajnikom naglasio da "sveobuhvatno primirje" predstavlja "temeljnu osnovu" za napredak u izravnim pregovorima s Izraelom.

Prije nastavka ovih razgovora zakazanih za ponedjeljak u Washingtonu, Aoun je zahvalio Rubiju na "podršci Sjedinjenih Država Libanonu", navodi se u izjavi predsjedništva.