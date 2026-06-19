Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre, u sve uključen i Iran

Izrael i Hezbolah, libanonska proiranska militantna skupina, dogovorili su prekid vatre koji je na snagu stupio u 15 sati po hrvatskom vremenu, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters.

"Hezbolah i Izrael dogovorili su prekid vatre", rekao je dužnosnik i dodao da su dogovor postigli pregovarači Sjedinjenih Američkih Država i Katra uz pomoć Irana.

"Smatramo da su nakon današnje razmjene vatre Izrael i Hezbolah sada primirili sukobe", poručio je dužnosnik.

Intenziviranje nasilja u Libanonu ugrozilo je privremeni sporazum SAD-a i Irana o okončanju šireg rata na Bliskom istoku, koji je potpisan u srijedu.

Zastupnik Hezbolaha ranije je ovog tjedna otkrio za Reuters da ih je Iran obavijestio kako se pregovori s Washingtonom ne mogu nastaviti bez provedbe sveobuhvatnoga prekida vatre.

U Libanonu poginulo najmanje 18 ljudi

Kako je izvijestilo libanonsko ministarstvo zdravstva, tijekom noći je u izraelskim zračnim napadima poginulo najmanje 18 ljudi. Istodobno, u južnom dijelu zemlje, u jednom od najsmrtonosnijih napada Hezbolaha od početka sukoba, poginula su četiri izraelska vojnika.

Američko-iranski sporazum obvezuje SAD, Iran i njihove saveznike na proglašenje trenutnog i trajnog prekida vojnih operacija na svim bojištima, uključujući i Libanon. Iako je nasilje početkom tjedna znatno utihnulo, u međuvremenu je situacija ponovno eskalirala.

'Ovo nije tirada izoliranog, luđačkog genocidnog počinitelja'

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči optužio je u petak Izrael da želi "trajni rat" nakon što je krajnje desni izraelski ministar pozvao na "spaljivanje svega" u Libanonu nakon smrti četvorice izraelskih vojnika.

"Ovo nije tirada izoliranog, luđačkog genocidnog počinitelja. Ovo je javna izjava ministra nacionalne sigurnosti izraelskog režima", napisao je Arakči na X-u.

Arakči je dodao da "ovaj genocidni kult, sa sjedištem u Tel Avivu, predstavlja prijetnju cijelom čovječanstvu (...) Njegov jedini cilj je trajni rat".