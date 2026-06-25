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Spuštao se stubištem i snimao svaki kat razrušene zgrade: Ovo je teško opisati riječima

Spuštao se stubištem i snimao svaki kat razrušene zgrade: Ovo je teško opisati riječima
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Foto: Screenshot 'X'/amilcarrock

Najjači potres u toj zemlji dosad dogodio se 1900. godine, kada je sjevernu obalu blizu Caracasa pogodio potres magnitude 7,7

25.6.2026.
9:54
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/amilcarrock
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Nakon razornih potresa koji su pogodili Venezuelu, društvenim mrežama šire se snimke koje pokazuju razmjere štete. Posebnu pozornost privukao je video objavljen na X-u, koji je pogledan više od 1,2 milijuna puta.

Na snimci se vidi muškarac koji se spušta stubištem zgrade s višeg kata prema prizemlju. Kako silazi, razaranja postaju sve vidljivija. Stepenice su prekrivene ciglama i komadima materijala, zidovi su popucali, a iz njih izbija voda koja se slijeva prema nižim katovima.

U jednom dijelu snimke vide se i velike rupe u konstrukciji zgrade, što dodatno pokazuje koliko je objekt oštećen nakon snažnog podrhtavanja. Video je izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su prizore opisivali kao zastrašujuće.

Stoljeće bez ovakvog udara

Podsjetimo, Venezuelu su u srijedu pogodila dva snažna potresa, magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru. Epicentar je bio u blizini Caracasa, a najteže su pogođena područja na sjeveru zemlje.

Brojne zgrade su se srušile ili teško oštetile, a tisuće ljudi izašle su na ulice u strahu od novih podrhtavanja. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda, Venezuela ovako snažan potres nije zabilježila više od stoljeća. Kako prenosi Jutarnji, najjači potres u toj zemlji dosad dogodio se 1900. godine, kada je sjevernu obalu blizu Caracasa pogodio potres magnitude 7,7.

VenezuelaPotresRazorni PotresXStubište
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