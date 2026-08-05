Svi su gledali pozornicu, a Dua Lipa među publikom: Prizor iz Prištine oduševio fanove
Odjevena u crnu festivalsku majicu i sa sunčanim naočalama, popularna pjevačica družila se s publikom
Iako je mnogi obožavatelji povezuju upravo s pozornicom ovog festivala, Dua Lipa ovoga puta nije nastupila kao glavna zvijezda programa. Umjesto toga, odlučila je uživati u atmosferi iz perspektive posjetiteljice i pružiti podršku kolegama iz glazbene industrije.
Odjevena u crnu festivalsku majicu i sa sunčanim naočalama, popularna pjevačica družila se s publikom, fotografirala s obožavateljima i pratila nastupe svojih prijatelja i kolega s glazbene scene.
Nakon festivala Dua Lipa je otputovala u New York, gdje se na crvenom tepihu pojavila uz supruga Callum Turner, no čini se da su joj misli i dalje bile u rodnom kraju.
'Sreća i ponos'
Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s festivala te emotivnu poruku u kojoj je izrazila koliko joj znači ovaj projekt koji gradi zajedno s obitelji.
"Nema riječi za sreću, ponos i zahvalnost koje osjećamo kada možemo organizirati ovaj festival za naš grad zajedno s obitelji. Količinu truda teško je uopće zamisliti, ali svaka sekunda vrijedi kada stojimo na tom brdu i vidimo vas sve zajedno. Svake godine postaje sve bolje i bolje", napisala je Dua Lipa.
Festival Sunny Hill za nju ima posebno značenje jer nije samo glazbeni događaj, već i projekt kojim želi povezati međunarodnu glazbenu scenu s Kosovom te pružiti priliku lokalnim izvođačima da se predstave široj publici.
Iako ovog puta nije bila na pozornici kao izvođačica, njezina prisutnost među publikom pokazala je koliko joj festival i dalje znači. Za Dua Lipu, Sunny Hill nije samo koncert, već obiteljski projekt i mjesto na kojem se svake godine vraća svojim korijenima.