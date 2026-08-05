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'SREĆA I PONOS' /

Svi su gledali pozornicu, a Dua Lipa među publikom: Prizor iz Prištine oduševio fanove

Svi su gledali pozornicu, a Dua Lipa među publikom: Prizor iz Prištine oduševio fanove
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Foto: B4859/Avalon/Profimedia

Odjevena u crnu festivalsku majicu i sa sunčanim naočalama, popularna pjevačica družila se s publikom

5.8.2026.
13:15
Hot.hr
B4859/Avalon/Profimedia
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Svjetska glazbena zvijezda Dua Lipa imala je nezaboravan vikend u Prištini, gdje je održan festival Sunny Hill Festival, događaj koji je prije nekoliko godina osnovala zajedno sa svojim ocem Dukagjinom Lipom.

Svi su gledali pozornicu, a Dua Lipa među publikom: Prizor iz Prištine oduševio fanove
Foto: B4859/Avalon/Profimedia

Iako je mnogi obožavatelji povezuju upravo s pozornicom ovog festivala, Dua Lipa ovoga puta nije nastupila kao glavna zvijezda programa. Umjesto toga, odlučila je uživati u atmosferi iz perspektive posjetiteljice i pružiti podršku kolegama iz glazbene industrije.

Svi su gledali pozornicu, a Dua Lipa među publikom: Prizor iz Prištine oduševio fanove
Foto: B4859/Avalon/Profimedia

Odjevena u crnu festivalsku majicu i sa sunčanim naočalama, popularna pjevačica družila se s publikom, fotografirala s obožavateljima i pratila nastupe svojih prijatelja i kolega s glazbene scene.

Svi su gledali pozornicu, a Dua Lipa među publikom: Prizor iz Prištine oduševio fanove
Foto: B4859/Avalon/Profimedia

Nakon festivala Dua Lipa je otputovala u New York, gdje se na crvenom tepihu pojavila uz supruga Callum Turner, no čini se da su joj misli i dalje bile u rodnom kraju.

'Sreća i ponos'

Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s festivala te emotivnu poruku u kojoj je izrazila koliko joj znači ovaj projekt koji gradi zajedno s obitelji.

"Nema riječi za sreću, ponos i zahvalnost koje osjećamo kada možemo organizirati ovaj festival za naš grad zajedno s obitelji. Količinu truda teško je uopće zamisliti, ali svaka sekunda vrijedi kada stojimo na tom brdu i vidimo vas sve zajedno. Svake godine postaje sve bolje i bolje", napisala je Dua Lipa.

Svi su gledali pozornicu, a Dua Lipa među publikom: Prizor iz Prištine oduševio fanove
Foto: B4859/Avalon/Profimedia

Festival Sunny Hill za nju ima posebno značenje jer nije samo glazbeni događaj, već i projekt kojim želi povezati međunarodnu glazbenu scenu s Kosovom te pružiti priliku lokalnim izvođačima da se predstave široj publici.

Iako ovog puta nije bila na pozornici kao izvođačica, njezina prisutnost među publikom pokazala je koliko joj festival i dalje znači. Za Dua Lipu, Sunny Hill nije samo koncert, već obiteljski projekt i mjesto na kojem se svake godine vraća svojim korijenima.

Dua LipaPrištinaKosovoFestival
komentara
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