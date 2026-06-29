Jeste li znali da Dua Lipa ima sestru manekenku? Zanosna je ljepotica jedinstvenih očiju

Nedavna fotografija sestara Lipe postala je viralna, a obožavatelji su ostali u čudu: "Postoje dvije?". Iako je fizička sličnost sa svjetski poznatom Duom Lipom (30) neporeciva, Rina Lipa (24) puno je više od njezine dvojnice. Ona je model, plesačica, glumica u usponu i scenaristica koja marljivo gradi vlastiti put pod svjetlima reflektora, dokazujući da talent u obitelji Lipa dolazi u dvostrukoj dozi.