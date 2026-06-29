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Jeste li znali da Dua Lipa ima sestru manekenku? Zanosna je ljepotica jedinstvenih očiju

Jeste li znali da Dua Lipa ima sestru manekenku? Zanosna je ljepotica jedinstvenih očiju
Foto: B4859/Zoran Veselinovic/Avalon/Profimedia
Rina je, kao i sestra Dua i brat Gjin, odrasla između dva svijeta. Rođena u Londonu, značajan dio djetinjstva provela je u Prištini na Kosovu, domovini svojih roditelja Anese i Dukagjina.
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Nedavna fotografija sestara Lipe postala je viralna, a obožavatelji su ostali u čudu: "Postoje dvije?". Iako je fizička sličnost sa svjetski poznatom Duom Lipom (30) neporeciva, Rina Lipa (24) puno je više od njezine dvojnice. Ona je model, plesačica, glumica u usponu i scenaristica koja marljivo gradi vlastiti put pod svjetlima reflektora, dokazujući da talent u obitelji Lipa dolazi u dvostrukoj dozi.

29.6.2026.
17:42
Hot.hr
B4859/Zoran Veselinovic/Avalon/Profimedia
Dua LipaSestraManekenkaKosovo
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