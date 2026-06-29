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ČUDO TEHNOLOGIJE /

Ceste budućnosti ili osveta inženjera? Ovi zapetljanci zbunili bi i najiskusnije vozače

Ceste budućnosti ili osveta inženjera? Ovi zapetljanci zbunili bi i najiskusnije vozače
Foto: Li He/Zuma Press/Profimedia
Shanghai, Kina
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Na prvi pogled, ove fascinantne fotografije futurističkih mostova, vijadukata, nadvožnjaka i serpentina izgledaju kao čudo tehnologije.

Ali, djeluju i kao da su se inženjeri i arhitekti htjeli osvetiti vozačima pa su osmislili uzdignute ceste, raskrižja i kružne tokove koji će zbuniti i one najiskusnije.

Oni koji se i snađu, možda dobiju i morsku bolest od zavoja, ali jedno je sigurno - Kinezi, čijih primjera u galeriji ima najviše, znaju kako olakšati promet. 

Kina predvodi svjetsku gradnju infrastrukture s najvećim brojem najviših i najdužih mostova na planetu. Od golemih međugradskih vijadukta do monumentalnih visećih mostova iznad dubokih kanjona i mora, kineski inženjerski projekti redovito ruše globalne rekorde.

29.6.2026.
14:52
Tajana Gvardiol
Li He/Zuma Press/Profimedia
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