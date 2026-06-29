Ceste budućnosti ili osveta inženjera? Ovi zapetljanci zbunili bi i najiskusnije vozače

Na prvi pogled, ove fascinantne fotografije futurističkih mostova, vijadukata, nadvožnjaka i serpentina izgledaju kao čudo tehnologije.

Ali, djeluju i kao da su se inženjeri i arhitekti htjeli osvetiti vozačima pa su osmislili uzdignute ceste, raskrižja i kružne tokove koji će zbuniti i one najiskusnije.

Oni koji se i snađu, možda dobiju i morsku bolest od zavoja, ali jedno je sigurno - Kinezi, čijih primjera u galeriji ima najviše, znaju kako olakšati promet.

Kina predvodi svjetsku gradnju infrastrukture s najvećim brojem najviših i najdužih mostova na planetu. Od golemih međugradskih vijadukta do monumentalnih visećih mostova iznad dubokih kanjona i mora, kineski inženjerski projekti redovito ruše globalne rekorde.