Inženjersko čudo slavi 143 godine: Gradili su ga 14 godina, a odnio je živote 20 ljudi

Brooklynski most, ikona New Yorka i jedno od najvećih inženjerskih dostignuća 19. stoljeća, obilježava 143. godišnjicu postojanja.

Iza njegove prepoznatljive vizure stoji povijest obilježena ljudskim žrtvama, obiteljskom tragedijom i nesvakidašnjim događajem organiziranim kako bi se dokazala njegova sigurnost – paradom 21 slona, piše AOL.

#brooklynbridge #nycbridges ♬ original sound - Abby @lunaticsproject Construction of the Brooklyn Bridge concluded in 1883 and it's had a difficult history ever since. Even while it was being built, it's believed that up to 40 people died in construction accidents. And only six days after it was opened, 12 people died in a stampede. #nychistory

Cijena napretka i žrtva obitelji Roebling

Povijest mosta neraskidivo je povezana s obitelji Roebling. Njegov idejni začetnik, John A. Roebling, nije doživio početak izgradnje. Godine 1869., tijekom obavljanja mjerenja, pri nesreći s trajektom zadobio je tešku ozljedu stopala te je preminuo od posljedica tetanusa. Vođenje projekta preuzeo je njegov sin Washington, koji je nadzirao izgradnju podvodnih kesona. Međutim, rad u opasnim uvjetima uzrokovao je teške zdravstvene posljedice; obolio je od dekompresijske (kesonske) bolesti, zbog koje je ostao paraliziran.

Iako je napredak radova pratio teleskopom iz svog stana, više nije mogao osobno voditi projekt. U tom trenutku ključnu ulogu preuzima njegova supruga, Emily Warren Roebling. Tijekom sljedećih deset godina posvetila se proučavanju inženjerstva, prenosila suprugove upute i nadgledala radnike, čime je postala prva žena terenski inženjer u povijesti i osigurala dovršetak mosta.

Tijekom stampeda stradali ljudi

Most je svečano otvoren 24. svibnja 1883. godine, no povjerenje javnosti bilo je poljuljano zbog čestih urušavanja visećih mostova u to doba. Samo šest dana kasnije, na Dan sjećanja, dogodila se tragedija. Glasina da se most urušava izazvala je paniku i stampedo u kojem je dvanaest osoba smrtno stradalo. Taj je događaj narušio ugled nove građevine. U cilju obnove povjerenja, gradske vlasti prihvatile su ponudu slavnog zabavljača P.T. Barnuma.

Godinu dana kasnije, 17. svibnja 1884., Barnum je preko mosta organizirao povorku od 21 slonova, uključujući slavnog Jumba, i deset deva. Premisa je bila jednostavna: ako konstrukcija može izdržati težinu masivnih kopnenih životinja, sigurna je i za ljude. Inicijativa se pokazala iznimno uspješnom.

Mit mosta

Danas je Brooklynski most vitalna prometnica i nezaobilazna turistička atrakcija, no i dalje je povezan s određenim rizicima. Pješačka staza često je preopterećena, a nesuglasice između pješaka i biciklista su česte.

Tijekom godina, most je postao i lokacija s tragičnom statistikom samoubojstava; procjenjuje se da je od otvorenja s njega skočilo više od 1300 osoba. Uz most su vezane i urbane legende, među kojima je i ona o duhu Emily Roebling, koji navodno i danas njime prolazi kao vječni čuvar svog životnog djela.

