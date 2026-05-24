Inženjersko čudo slavi 143 godine: Gradili su ga 14 godina, a odnio je živote 20 ljudi
Unatoč izazovnoj povijesti, Brooklynski most ostaje spomenik ljudskoj ustrajnosti i inženjerskoj viziji. On predstavlja više od čelične konstrukcije
Brooklynski most, ikona New Yorka i jedno od najvećih inženjerskih dostignuća 19. stoljeća, obilježava 143. godišnjicu postojanja.
Iza njegove prepoznatljive vizure stoji povijest obilježena ljudskim žrtvama, obiteljskom tragedijom i nesvakidašnjim događajem organiziranim kako bi se dokazala njegova sigurnost – paradom 21 slona, piše AOL.
Cijena napretka i žrtva obitelji Roebling
Povijest mosta neraskidivo je povezana s obitelji Roebling. Njegov idejni začetnik, John A. Roebling, nije doživio početak izgradnje. Godine 1869., tijekom obavljanja mjerenja, pri nesreći s trajektom zadobio je tešku ozljedu stopala te je preminuo od posljedica tetanusa. Vođenje projekta preuzeo je njegov sin Washington, koji je nadzirao izgradnju podvodnih kesona. Međutim, rad u opasnim uvjetima uzrokovao je teške zdravstvene posljedice; obolio je od dekompresijske (kesonske) bolesti, zbog koje je ostao paraliziran.
Iako je napredak radova pratio teleskopom iz svog stana, više nije mogao osobno voditi projekt. U tom trenutku ključnu ulogu preuzima njegova supruga, Emily Warren Roebling. Tijekom sljedećih deset godina posvetila se proučavanju inženjerstva, prenosila suprugove upute i nadgledala radnike, čime je postala prva žena terenski inženjer u povijesti i osigurala dovršetak mosta.
Tijekom stampeda stradali ljudi
Most je svečano otvoren 24. svibnja 1883. godine, no povjerenje javnosti bilo je poljuljano zbog čestih urušavanja visećih mostova u to doba. Samo šest dana kasnije, na Dan sjećanja, dogodila se tragedija. Glasina da se most urušava izazvala je paniku i stampedo u kojem je dvanaest osoba smrtno stradalo. Taj je događaj narušio ugled nove građevine. U cilju obnove povjerenja, gradske vlasti prihvatile su ponudu slavnog zabavljača P.T. Barnuma.
Godinu dana kasnije, 17. svibnja 1884., Barnum je preko mosta organizirao povorku od 21 slonova, uključujući slavnog Jumba, i deset deva. Premisa je bila jednostavna: ako konstrukcija može izdržati težinu masivnih kopnenih životinja, sigurna je i za ljude. Inicijativa se pokazala iznimno uspješnom.
Mit mosta
Danas je Brooklynski most vitalna prometnica i nezaobilazna turistička atrakcija, no i dalje je povezan s određenim rizicima. Pješačka staza često je preopterećena, a nesuglasice između pješaka i biciklista su česte.
Tijekom godina, most je postao i lokacija s tragičnom statistikom samoubojstava; procjenjuje se da je od otvorenja s njega skočilo više od 1300 osoba. Uz most su vezane i urbane legende, među kojima je i ona o duhu Emily Roebling, koji navodno i danas njime prolazi kao vječni čuvar svog životnog djela.
