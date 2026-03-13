Jedan od najljepših dvoraca u Europi: Zaboravljena tamnica i mjesto na kojem žive legende

U srcu Transilvanije, u rumunjskom gradu Hunedoara, uzdiže se građevina koja kao da je izašla iz najmračnije bajke braće Grimm ili epskog fantastičnog romana.

Dvorac Korvin, poznat i kao Hunjadijev dvorac, nije samo jedna od najvećih i najočuvanijih srednjovjekovnih utvrda u Europi, već i mjesto gdje se surova povijest, moćna arhitektura i jezive legende isprepliću u nezaboravno iskustvo. Smatran jednim od sedam čuda Rumunjske, ovaj gotičko-renesansni div svjedoči o moći, ambiciji i turbulentnim vremenima koja su oblikovala istočnu Europu.

Od vojne utvrde do raskošne rezidencije

Priča o dvorcu počinje u 14. stoljeću kao skromna utvrda, no njegova sudbina zauvijek se mijenja 1409. godine kada ju je kralj Žigmund Luksemburški darovao plemiću Vojku, ocu jedne od najvažnijih ličnosti u mađarskoj i rumunjskoj povijesti, Janka Hunjadija. Upravo je Janko, slavni vojskovođa poznat po svojim pobjedama nad Osmanlijama, oko 1440. godine započeo transformaciju utvrde u monumentalni dvorac koji danas poznajemo. Njegova vizija nije bila samo stvoriti neosvojivu vojnu bazu, već i raskošnu rezidenciju koja će odražavati njegovu moć i status.

Nakon Jankove smrti, radove je nastavio njegov sin, Matija Korvin, koji je postao jedan od najutjecajnijih mađarskih kraljeva. On je dvorcu dodao renesansne elemente, poput elegantnih lođa i umjetničkih freski, unoseći duh novog doba u hladne gotičke zidine. Kasnije, u 17. stoljeću, knez Gabriel Bethlen dodao je nove kule i palaču, dodatno obogativši kompleks. Sudbina dvorca zapečaćena je razornim požarom 1854. godine, nakon kojeg je uslijedila desetljetna restauracija. Arhitekti su tada, vođeni duhom romantizma, dvorcu dali današnji, pomalo sanjarski i dramatičan izgled koji oduzima dah.

Arhitektonski div gotike i renesanse

Dvorac Korvin impozantna je struktura s visokim tornjevima, bastionima, unutarnjim dvorištem i krovovima živih boja. Njegova arhitektura savršena je sinteza vojne funkcionalnosti i stambene raskoši. Unutrašnjošću dominiraju dvije veličanstvene dvorane. Viteška dvorana, sa svojim visokim svodovima i masivnim mramornim stupovima, služila je za gozbe i primanja, dok je Dvorana Dijeta bila mjesto za svečane ceremonije i službene sastanke, ukrašena portretima vladara.

Obrambeni sustav dvorca posebno je impresivan. Čine ga brojne kule, od kojih su neke, poput Kapistranove kule, nazvane po franjevačkom svećeniku i Jankovom suborcu Ivanu Kapistranu, služile i kao zatvori. Ipak, najpoznatija je kula Neboisa, čije ime u prijevodu znači "Ne boj se". Ona je služila kao posljednja točka obrane i s ostatkom dvorca povezana je dugim, natkrivenim drvenim mostom, što predstavlja arhitektonsku inovaciju za to doba.

Legende koje žive u zidinama

Rijetko koje mjesto ima toliko priča kao dvorac Korvin. Najpoznatija je ona koja ga povezuje s Vladom Cepešom, povijesnom ličnošću koja je inspirirala mit o Drakuli. Prema predaji, Janko Hunjadi je Vlada ovdje držao zatočenog sedam godina, a mračne tamnice dvorca navodno su pridonijele njegovom kasnijem ludilu i okrutnosti. Iako čvrsti povijesni dokazi za to ne postoje, legenda je postala neizostavan dio mističnosti dvorca.

Jednako je intrigantna i priča o bunaru u dvorištu. Legenda kaže da su ga petnaest godina kopala tri turska zarobljenika kojima je obećana sloboda ako pronađu vodu. Kada su napokon, na dubini od trideset metara, došli do vode, rečeno im je da je njihov gospodar preminuo i da obećanje više ne vrijedi. Očajni, na zidu bunara navodno su urezali natpis: "Imate vodu, ali nemate duše."

Čak je i obiteljski grb Korvinovih, gavran sa zlatnim prstenom u kljunu, obavijen legendom. Priča govori kako je gavran ukrao prsten koji je mladom Janku Hunjadiju navodno darovao sam kralj Žigmund. Janko je pticu ustrijelio strijelom i vratio prsten, a kralj je, impresioniran njegovom vještinom, odlučio da upravo taj prizor postane simbol njegove obitelji. Latinska riječ za gavrana, corvus, dala je ime cijeloj dinastiji Korvin, piše Steemit.

Dvorac danas: Filmska kulisa i turistički magnet

Danas je dvorac Korvin jedna od najposjećenijih rumunjskih atrakcija, koja godišnje privuče stotine tisuća posjetitelja. Ulaznica za odrasle stoji oko deset eura, a iskustvo koje nudi vrijedi svakog centa. Njegov dramatičan izgled nije promaknuo ni filmašima; dvorac je poslužio kao savršena kulisa za brojne filmove, uključujući holivudske hitove poput horora Časna (The Nun) i nedavnog remakea kultnog filma Nosferatu.

Posjet dvorcu Korvin više je od običnog obilaska povijesne znamenitosti. To je putovanje u svijet vitezova, kraljeva, intriga i mračnih tajni. Šetnja njegovim dvoranama, uspon na kule s kojih se pruža pogled na transilvanijske šume i slušanje legendi koje odjekuju kamenim hodnicima iskustvo je koje oživljava povijest i podsjeća na snagu priča koje su oblikovale našu kulturu.

