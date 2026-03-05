Ovo je jedan od najljepših vrtova Europe: 'Izgleda kao da je ispao iz bajke'

Monte Palace Tropical Garden je golemi tropski vrt i muzej smješten u mjestu Monte, na brdu iznad Funchala na otoku Madeiri. Prostire se na više od 70.000 četvornih metara i smatra se jednom od najvažnijih turističkih atrakcija u Portugalu zbog spoja egzotične flore, umjetnosti i povijesti.

Putoholičari ga nazivaju "tropskim rajem usred Atlantika". "Ovo mjesto nemojte propustiti... Ovaj botanički vrt izgleda kao da je ispao iz bajke... Spaja botaniku, umjetnost i one 'čekaj, moram ovo uslikat' vidikovce u jednom velikom, slojevitom labirintu staza. I da, ovo je bez problema materijal za rečenicu 'jedan od najljepših botaničkih vrtova Europe', jer nije samo lijepo, nego je i posebno", objašnjavaju.

U Monte Palaceu raste više od 100.000 biljaka iz svih krajeva svijeta, a raspoređene su po terasama koje se spuštaju niz brdo prema moru. Najatraktivniji dio je onaj s japanskim vrtovima, crvenim mostovima, pagodama, kamenim skulpturama te jezerima s koi šaranima.

Na centralnom jezeru možete vidjeti labudove, a u posebnom dijelu vrta nalazi se laguna s flamingosima. Voda je okružena gustim tropskim biljem, drvenastim papratima, azalejama i bambusom, što stvara dojam skrivene oaze.

'Ozbiljna botanička priča'

Monte Palace ima jednu od najznačajnijih kolekcija cikasa u Europi. Radi se o rodu zimzelenih biljaka koje su na Zemlji prisutne više od 280 milijuna godina, pa se svrstavaju među "žive fosile". Iako izgledom podsjeća na palme ili paprati, cikas je zapravo srodniji boru i čempres.

"Ovdje ih je zastupljeno više desetaka vrsta. I baš ti detalji daju vrtu dodatnu težinu. Ovo nije samo lijepo uređeni park. Ovo je ozbiljna botanička priča. Na najvišoj točki nalazi se muzej s kolekcijom minerala i skulptura. Više od tisuću umjetničkih djela razbacano je po vrtu, a cijeli prostor zapravo funkcionira kao otvorena galerija", navode Putoholičari.

Najpopularniji način dolaska u Monte Palace je žičarom (Teleférico do Funchal) iz centra Funchala, što nudi panoramski pogled na grad. Povratak je moguć istim putem ili poznatim tradicionalnim "sanjkama".

"Povratak možeš pretvoriti u iskustvo koje postoji samo na Madeiri – spuštanje legendarnim pletenim saonicama koje voze 'carreirosi do Monte'. Ove drvene košare na kotačima spuštaju se niz asfaltirane ulice prema Funchalu, a njima upravljaju dvojica vozača u tradicionalnim bijelim odijelima i slamnatim šeširima. Nekad su služile kao prijevoz lokalnom stanovništvu, a danas su jedna od najpoznatijih atrakcija otoka", ističu Putoholičari.

