Supervulkan, gejziri i medvjedi na dohvat ruke: Prvi nacionalni park slavi rođendan

U nedjelju, 1. ožujka, Yellowstone National Park slavi 154 godine postojanja i još uvijek nudi više drame nego bilo koji reality show. Gejziri šikljaju prema nebu, medvjedi su gotovo na dohvat ruke, bizoni šeću cestama kao da su njihove, a krajolik je toliko nadrealan da čovjek sumnja je li uopće na Zemlji. Sve to prostire se na gotovo 9.000 km².

Romantične šetnje alpskim livadama? Lijepo. Yellowstone? Jednom riječju – avantura. Kao prvi nacionalni park na svijetu, Yellowstone od svog osnutka 1872. godine uspijeva sačuvati jedinstvenost.

Tu ćete pronaći aktivna geotermalna polja, prostrane šume, spektakularne planinske prizore i – zanimljivo – cijeli park leži iznad supervulkana koji je posljednji put erumpirao prije otprilike 640.000 godina. Tehnički gledano, hodate po jednom od najopasnijih područja na planetu. No osim ako ne naiđete na bizona na cesti, ništa ne odaje opasnost.

Planine oko parka spadaju među najfotogeničnije u Sjevernoj Americi. Snježni vrhovi, duboke doline i beskrajni grebeni mijenjaju boje tijekom dana, a s nekih vidikovaca možete vidjeti i udaljene masive Beartooth Mountains, što dodatno pojačava osjećaj slobode i prostranosti. Nije čudo da se ovdje stvara dojam da stojite usred posljednje prave divljine.

Priroda koja ne treba filter

S nekoliko koraka udaljeni od najpoznatijeg gejzira na svijetu, Old Faithful, posjetitelji s zadrškom dahom čekaju trenutak erupcije. To se događa oko 17 puta dnevno. Za ljubitelje Instagram fotografija, vidikovac iznad Grand Prismatic Spring nudi boje toliko intenzivne da izgledaju kao filter… iako je ovo čista stvarnost. Park se ponosi s oko 60 % svih svjetskih gejzira – impresivna statistika, piše Profimedia.

Yellowstone je paradoks: luksuzne ceste i parkirališta postoje, ali samo nekoliko kilometara dalje počinje netaknuta divljina. Više od 1.400 km pješačkih staza znači da možete birati između lagane šetnje ili prave ekspedicije koja vas ostavlja s osjećajem pravog istraživača. Tijekom obilazaka često ćete sresti pripadnike domorodačkih Amerikanaca, koji ovdje žive s poštovanjem prema prirodi.

Američki zoološki vrt bez ograda

Yellowstone je jedno od rijetkih mjesta gdje se u divljini mogu vidjeti vukovi – posebno u legendarnom Lamar Valley. Lutaju grizliji, losovi, bizoni i kojoti, stvarajući ekosustav koji biolozi smatraju jednim od najkompleksnijih na sjevernoj hemisferi. Za Europljane je ovo pravi šok: dok se kod nas raspravlja o prenamnoženim golubovima, ovdje ljudi paze da medvjed ne presiječe njihov put.

Park skriva i svoj ''Grand Canyon“ – kanjon rijeke Yellowstone s dramatičnim slapovima, dok Yellowstone Lake nudi ledeno hladnu vodu čak i ljeti, ali i čamce, ribolov i kampiranje s posebnim šarmom.

Zimski mraz i ljetna ugoda

Yellowstone radi tijekom cijele godine. Zime s temperaturom oko –18 °C donose snježnu čaroliju i izlete na krpljama, dok ljeto s ugodnih 21–27 °C mami na pješačenje i kampiranje. Kampovi variraju od potpuno opremljenih do udaljenih mjesta dostupnih samo pješice ili na konju.

Očekuju se stroga pravila: kupanje u toplim izvorima je zabranjeno (nitko ne želi završiti skuhan), dronovi nisu dopušteni, a kućni ljubimci podliježu ograničenjima zbog divljih životinja. Yellowstone nije zabavni park – ovo je prava divljina. I možemo se samo nadati da će takvom i ostati što dulje.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra