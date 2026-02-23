Ovo su najbolji gradovi na svijetu za žene koje putuju same

Sve veći broj žena odlučuje se na samostalna putovanja, a nedavno istraživanje otkrilo je koje su svjetske destinacije najbolje za solo putnice u 2026. godini. Ova vijest dolazi u vrijeme kada izvješća navode da nevjerojatnih 84 posto solo putnika čine upravo žene, dok podaci s internetskih tražilica ukazuju da će ova godina postaviti nove rekorde za samostalne avanture.

Iako je interes za solo putovanjima porastao za čak 116 posto na godišnjoj razini, odabir destinacije i dalje ostaje najveća prepreka, posebno za žene koje putuju bez pratnje.

Singapur na vrhu ljestvice kao najsigurniji odabir

Kako bi se solo avanturisticama pomoglo u odabiru, nova studija istaknula je najbolje gradove diljem svijeta analizirajući nekoliko ključnih faktora, uključujući razinu kriminala i sigurnosti, prosječno vrijeme čekanja javnog prijevoza te brzinu interneta.

Singapur se istaknuo kao vodeća destinacija za putnice zahvaljujući iznimno visokom indeksu sigurnosti od 77.5, nevjerojatno brzom Wi-Fi-ju od 407.05 Mbps te pouzdanom javnom prijevozu s prosječnim vremenom čekanja od samo šest minuta. Ovaj grad država u jugoistočnoj Aziji nudi tropsku klimu, mirne plaže i obilje zelenih površina, što ga čini idealnim mjestom za odmor za sve koje traže sunce, more i aktivnosti na otvorenom.

Američki i azijski divovi u samom vrhu

Odmah iza Singapura, na drugom se mjestu našao New York. Američka metropola nudi relativno nisku stopu kriminala od 21.1 na 100, veliku brzinu interneta od 295.18 Mbps i prosječno čekanje javnog prijevoza od osam minuta. Budući da su mnoge znamenitosti nadohvat ruke i lako dostupne pješice, žene mogu jednostavno istraživati grad i ostati povezane s internetom čak i dok se same snalaze po ulicama.

Foto: Shutterstock

Dubai je možda već poznat kao vrhunska destinacija za odmor, no zauzeo je visoko treće mjesto na globalnoj ljestvici za solo putnice zbog svoje izvanredne sigurnosti. Grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima može se pohvaliti impresivnim indeksom sigurnosti od 83.9 od 100 i vrlo niskim stopama kriminala, nudeći sigurno i dobro povezano okruženje ispunjeno jedinstvenim iskustvima.

Europske metropole i savjeti za putnice

Među deset najboljih svjetskih destinacija za žene koje putuju same našli su se i Tokio, Seul, Pariz, Amsterdam, Abu Dhabi i Bangkok. Za putnice koje preferiraju europske destinacije, London se također probio u prvih deset, zauzevši deveto mjesto. Glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva, gdje se bilježi oko dvadeset i jedna tisuća mjesečnih pretraga za solo putovanja, idealan je za one koje žele upoznati nove ljude i istražiti živopisne kulturne i povijesne dragulje. Zahvaljujući brzoj i razgranatoj mreži javnog prijevoza te prosječnom vremenu čekanja taksija od samo osam minuta, istraživanje Londona je sigurno i učinkovito.

U svjetlu ovih podataka, stručnjaci putnicama savjetuju da prije polaska podijele svoj plan puta s bliskim osobama, temeljito istraže sigurnosnu situaciju na odredištu te planiraju aktivnosti koje podržavaju njihovu dobrobit, piše Daily Mail.

Lee Thompson, suosnivač putničke tvrtke Flash Pack, dodaje kako putovanje nasamo može biti jedno od najdruštvenijih iskustava. "Trik je u tome da budete otvoreni i znatiželjni za nove prilike te da kažete 'da' pozivima, čak i ako se osjećate pomalo sramežljivo. Volontiranje, primjerice podučavanje engleskog jezika, može biti sjajan način za upoznavanje novih ljudi dok putujete sami, posebno u velikim gradovima", poručuje Thompson.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke