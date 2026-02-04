Prizori i snaga koja oduzima dah: Samo jedno biće može prkositi sili ove vode

Postoje mjesta koja jednostavno ne stanu u kadar. Možete snimati iz zraka, širokim objektivom, iz svakog mogućeg kuta – ali pravi osjećaj ostaje izvan snimke. Huk vode, lagano podrhtavanje tla pod nogama i sitne kapljice koje vas prate u zraku moguće je doživjeti samo uživo.

Slapovi Rajne kod Schaffhausena upravo su takvo mjesto. Ne impresioniraju visinom, nego snagom. Ovo su najveći vodopadi u Europi po količini protoka vode, a ta činjenica ovdje nije samo podatak – ona se osjeti na svakom koraku bliže rijeci.

Smješteni su na granici kantona Schaffhausen i Züricha, široki su oko 150 metara, visoki 23 metra, a u prosjeku kroz njih u sekundi protječu stotine kubika vode. U proljeće i početkom ljeta, kad se tope snjegovi iz Alpa, prizor postaje doslovno – brutalan. Ne po visini. Nego po snazi, pišu Putoholičari.

Riba koja može 'prevariti' slapove

Jedna od najzanimljivijih priča vezanih uz slapove Rajne je ona o ribama. Naime, nijedna riba ne može savladati ove slapove i plivati uzvodno – jednostavno su previsoki i protok je prejak.

Postoji jedna iznimka, jegulja. Jegulje su poznate po tome da mogu koristiti vlažne stijene uz rubove slapova, izvan glavnog toka vode. Svoje izduženo tijelo doslovno ''prislone“ uz stijenu i polako se, bočno, probijaju prema gore. Zvuči nevjerojatno, ali upravo zbog te sposobnosti jegulja je praktički jedina riba koja može proći ovu prirodnu barijeru.

Razlog zašto se jegulje uopće trude savladati ovako ekstremnu prirodnu prepreku nije znatiželja – nego instinkt za preživljavanje. Naime, europska jegulja se mrijesti u Sargaškom moru u Atlantskom oceanu, a kao mlada riba potom putuje tisućama kilometara prema europskim rijekama i jezerima, gdje provodi većinu svog života.

Plivanje uzvodno omogućuje im da dođu do mirnijih, sigurnijih slatkovodnih područja s više hrane i manje prirodnih neprijatelja. Upravo zato pokušavaju savladati i velike prepreke poput slapova Rajne. Drugim riječima – penjanje uz stijene kraj slapova dio je njihove migracije prema staništima u kojima će odrasti i živjeti godinama.

Rheinfall im je samo jedna, ali vrlo zahtjevna postaja na tom dugom putu.

