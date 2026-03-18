Kad um blijedi: Film 'Zauvijek Alice' i surova stvarnost Alzheimera

Briljantna izvedba Julianne Moore, nagrađena Oscarom za najbolju glumicu, donijela je sirov i empatičan prikaz života Alice Howland, cijenjene profesorice lingvistike čiji se svijet počinje urušavati nakon dijagnoze rijetkog, ranog oblika Alzheimera.

Život definiran intelektom

Prije bolesti, Alice Howland (50) žena je na vrhuncu svoje karijere i osobnog života. Kao profesorica na Sveučilištu Columbia, ona je samouvjerena, elokventna i poštovana stručnjakinja čiji je identitet neraskidivo vezan uz njezin um, jezik i sjećanja. Njezin život s voljenim suprugom i troje odrasle djece ispunjen je intelektualnim postignućima i obiteljskom bliskošću.

Film majstorski prikazuje prve, gotovo neprimjetne znakove bolesti koji narušavaju tu idilu. Trenutak u kojem tijekom predavanja zaboravi poznati pojam ili dezorijentiranost tijekom trčanja poznatom stazom u kampusu postaju zlokobni predznaci nadolazeće oluje. Ti rani prizori grade napetost i uvlače gledatelja u Alicino unutarnje stanje tjeskobe i straha, dok se suočava s nečim što ne može kontrolirati.

Suočavanje s dijagnozom i gubitkom sebe

Službena dijagnoza nasljedne, rane Alzheimerove bolesti pokreće lavinu emocionalnih i egzistencijalnih borbi. Film se ne usredotočuje samo na kognitivno propadanje, već i na duboki psihološki utjecaj koji bolest ima na Alicin osjećaj vlastitog ja. Njezina borba da zadrži kontrolu, koristeći tehnologiju za svakodnevne podsjetnike ili testirajući vlastito pamćenje, srce je priče.

Kroz njezinu perspektivu, film nudi rijedak uvid u stigmu povezanu s demencijom. U jednoj od najsnažnijih scena, Alice priznaje suprugu: 'Voljela bih da imam rak.' Ta izjava sažima sram i društvenu izolaciju koju osjeća, uspoređujući svoju 'nevidljivu' bolest s onima koje izazivaju javnu podršku i suosjećanje.

Filmska priča nasuprot stvarnosti

Iako je pohvaljen zbog svoje emocionalne autentičnosti, film uzima određene slobode radi dramskog učinka. Stručnjaci ističu da je rani, obiteljski oblik Alzheimerove bolesti prikazan u filmu iznimno rijedak i čini manje od pet posto svih slučajeva. Nadalje, napredovanje bolesti u filmu znatno je ubrzano u usporedbi sa stvarnim kliničkim tijekom, koji se obično proteže na osam do deset godina.

Prikaz dijagnostičkog procesa također je pojednostavljen. U stvarnosti, pacijenti rijetko sami prepoznaju rane simptome i traže pomoć; češće to čine članovi obitelj. Ipak, unatoč tim netočnostima, film je postigao ključni cilj: senzibilizirao je široku publiku za ljudsku stranu ove razorne bolesti.

Bolest ne pogađa samo Alice, već i cijelu njezinu obitelj. Njezin suprug se povlači u posao kao mehanizam suočavanja, dok djeca reagiraju na različite načine, od straha i poricanja do empatije. Posebno je dirljiv odnos s najmlađom kćeri Lydijom, koja postaje njezina glavna njegovateljica i pruža joj podršku kada se ostatak obitelji udalji.

'Zauvijek Alice' nije samo film o gubitku, već i o ljubavi, otpornosti i traganju za identitetom koji opstaje i nakon što sjećanja izblijede. To je snažan podsjetnik da osoba s Alzheimerom nije samo svoja dijagnoza. Ona je, unatoč svemu, još uvijek tu.