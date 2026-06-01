Meksički fenomen ide na Svjetsko prvenstvo

Veteran Guillermo "Memo" Ochoa predvodit će meksičku reprezentaciju od 26 igrača na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, prema popisu koji je u nedjelju objavio izbornik Javier Aguirre.

Četrdesetogodišnji Ochoa trebao bi postati prvi vratar koji je igrao na šest svjetskih prvenstava, od svog debija 2006. godine, osim ako ga u tome ne spriječe nepredviđene okolnosti.

Vratar AEL Limassola igrat će uz napadače Raúla Jiméneza (Fulham) i Santiaga Giméneza (AC Milan).

Ukupno, momčad uključuje 12 igrača koji su već sudjelovali na Svjetskom prvenstvu.

Skupina uključuje dva naturalizirana igrača: veznog igrača Álvara Fidalga, španjolskog podrijetla, i napadača Juliána Quiñonesa, kolumbijskog podrijetla. Najmlađi igrač u momčadi je veznjak Gilberto Mora, 17.

Meksiko, suorganizator Svjetskog prvenstva koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava još i u Sjedinjenim Državama i Kanadi, prvu utakmicu na turniru igra s Južnoafričkom Republikom na Stadio Azteca u Meksiku 11. lipnja, a zatim s Južnom Korejom 18. lipnja i Češkom 24. lipnja u skupini A.

Popis igrača Meksika za SP:

Vratari: Raúl Rangel (Guadalajara/MEX), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, CYP), Carlos Acevedo (Santos Laguna/MEX)

Obrana: Israel Reyes (América/MEX), Jorge Sánchez (PAOK/GRE), César Montes (Lokomotiv Moscou/RUS), Johan Vásquez (Gênes/ITA), Jesús Gallardo (Toluca/MEX), Mateo Chávez (Alkmaar/NED)

Vezni red: Edson Álvarez (West Ham/ENG), Luis Romo (Guadalajara/MEX), Obed Vargas (Atlético Madrid/ESP), Brian Gutiérrez (Guadalajara/MEX), Orbelín Pineda (AEK Athènes/GRE), Erik Lira (Cruz Azul/MEX), Gilberto Mora (Tijuana/MEX), César Huerta (Anderlecht/BEL), Álvaro Fidalgo (Real Betis/ESP), Luis Chávez (Dynamo Moscou/RUS).

Napad: Roberto Alvarado (Guadalajara/MEX), Alexis Vega (Toluca/MEX), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, KSA), Santiago Giménez (AC Milan/ITA), Guillermo Martínez (Pumas/MEX), Armando González (Guadalajara/MEX), Raúl Jiménez (Fulham/ENG).