Meksički fenomen ide na Svjetsko prvenstvo
Četrdesetogodišnji Ochoa trebao bi postati prvi vratar koji je igrao na šest svjetskih prvenstava
Veteran Guillermo "Memo" Ochoa predvodit će meksičku reprezentaciju od 26 igrača na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, prema popisu koji je u nedjelju objavio izbornik Javier Aguirre.
Četrdesetogodišnji Ochoa trebao bi postati prvi vratar koji je igrao na šest svjetskih prvenstava, od svog debija 2006. godine, osim ako ga u tome ne spriječe nepredviđene okolnosti.
Vratar AEL Limassola igrat će uz napadače Raúla Jiméneza (Fulham) i Santiaga Giméneza (AC Milan).
Ukupno, momčad uključuje 12 igrača koji su već sudjelovali na Svjetskom prvenstvu.
Skupina uključuje dva naturalizirana igrača: veznog igrača Álvara Fidalga, španjolskog podrijetla, i napadača Juliána Quiñonesa, kolumbijskog podrijetla. Najmlađi igrač u momčadi je veznjak Gilberto Mora, 17.
Meksiko, suorganizator Svjetskog prvenstva koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava još i u Sjedinjenim Državama i Kanadi, prvu utakmicu na turniru igra s Južnoafričkom Republikom na Stadio Azteca u Meksiku 11. lipnja, a zatim s Južnom Korejom 18. lipnja i Češkom 24. lipnja u skupini A.
Popis igrača Meksika za SP:
Vratari: Raúl Rangel (Guadalajara/MEX), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, CYP), Carlos Acevedo (Santos Laguna/MEX)
Obrana: Israel Reyes (América/MEX), Jorge Sánchez (PAOK/GRE), César Montes (Lokomotiv Moscou/RUS), Johan Vásquez (Gênes/ITA), Jesús Gallardo (Toluca/MEX), Mateo Chávez (Alkmaar/NED)
Vezni red: Edson Álvarez (West Ham/ENG), Luis Romo (Guadalajara/MEX), Obed Vargas (Atlético Madrid/ESP), Brian Gutiérrez (Guadalajara/MEX), Orbelín Pineda (AEK Athènes/GRE), Erik Lira (Cruz Azul/MEX), Gilberto Mora (Tijuana/MEX), César Huerta (Anderlecht/BEL), Álvaro Fidalgo (Real Betis/ESP), Luis Chávez (Dynamo Moscou/RUS).
Napad: Roberto Alvarado (Guadalajara/MEX), Alexis Vega (Toluca/MEX), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, KSA), Santiago Giménez (AC Milan/ITA), Guillermo Martínez (Pumas/MEX), Armando González (Guadalajara/MEX), Raúl Jiménez (Fulham/ENG).