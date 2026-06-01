ZAKONSKA ODREDBA

Objavljene nove cijene goriva, ali pripazite, od ponoći neće biti jeftinije! I to zbog ovog razloga
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

1.6.2026.
13:01
danas.hr
Srecko Niketic/PIXSELL
Vlada je odredila nove cijene goriva na današnjoj telefonskoj sjednici, a uredba će trajati 14 dana. 

Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći s utorka na srijedu plaćat ćemo ovoliko:

  • Eurosuper 95: 1,61 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)
  • Eurodizel: 1,61 eura po litri (pojeftinjenje od pet centi)
  • Plavi dizel: 1,09 eura po litri (pojeftinjenje od šest centi)

Promjena tek u srijedu

Iako je dosadašnja praksa bila da Vladina odluka o cijenama goriva stupa na snagu svakog drugog utorka, ovog puta će stupiti na snagu u srijedu 3. lipnja a trajat će do 15. lipnja.

Ova promjena dogodila se zbog zakonske odredbe prema kojoj Vlada ne smije regulirati cijene na tržištu duže od 90 dana. Kako bi se ispoštovao zakon, u utorak će država "pustiti" tržište da slobodno formira cijene, a od srijede će one biti nešto niže.

"Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene dvije uredbe kojima Vlada nastavlja štititi građane od prekomjernog rasta cijena energenata, i to snižavanjem trošarina i ograničavanjem premija energetskih subjekata na 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan - butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike."

  • UNP za spremnike: 1.35 EUR/kg (smanjenje za 0.09 EUR/kg)
  • UNP za boce: 1.93 EUR/kg (smanjenje za 0.09 EUR/kg)

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
