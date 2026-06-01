Ana Gruica Uglešić fotografijom u badiću raspametila pratitelje: 'Koliko si ti zgodna'

Poznata splitska glumica Ana Gruica Uglešić (43) na svom je Instagram profilu objavila seriju fotografija i videozapisa kojima je označila početak ljetne sezone, a za prvu destinaciju odabrala je idiličnu Palmižanu.

„Otvaranje sezone…“, napisala je Gruica Uglešić uz objavu. Na fotografijama pozira sa suprugom, psihijatrom Boranom Uglešićem, i sinom Maratom, kojeg ima iz prijašnje veze s Hrvojem Šalkovićem. Prizori tirkiznog mora, usidrenih jahti i obiteljskog smijeha prenose atmosferu potpunog opuštanja na jednom od najljepših mjesta na Jadranu.

Idilični kadrovi snimljeni su na Palmižani, popularnom izletištu na Paklenim otocima, a u pozadini se vidi i natpis poznatog restorana Zori, što upućuje na to da obitelj uživa u vrhunskoj gastronomskoj ponudi.

Objava je izazvala oduševljenje pratitelja, koji su u komentarima hvalili njezin izgled i ljepotu lokacije. „To koliko si ti zgodna nemam riči“, poručila joj je kolegica Anica Dvornik.

Inače, Ana je u svibnju ove godine osnovala humanitarnu udrugu "Hu GrU" s ciljem pomoći djeci i majkama u potrebi, uključujući samohrane majke i žrtve zlostavljanja. Ovaj potez pokazuje njezinu predanost društvenom angažmanu, čineći njezin ljetni predah još zasluženijim.

Čini se da je bijeg na osamu Palmižane bio upravo ono što je glumici i njezinoj obitelji trebalo. Objava ne prikazuje samo početak ljeta, već simbolizira i novo, mirnije poglavlje ispunjeno obiteljskom srećom i zasluženim odmorom.