Ana Gruica Uglešić o odgoju sina: 'Uloga majke me potpuno promijenila'

Ana Gruica Uglešić uspješna je spltiska glumica čiji dan na Instagramu često izgleda kao da ima i više od 24 sata. Uz glumu, Gruica Uglešić aktivno se bavi i poduzetništvom i humanitarnim radom, a u svom rasporedu svakodnevno uspije pronaći vremena za tjelovježbu.

"U turbulentnim geopolitičkim događanjima ljudi se svjesno ili nesvjesno okreću sebi i svojim bližnjima. Lijepo je voditi računa o svojoj obitelji, ali moramo izbjeći zamku sebičnosti. Ponekad imam osjećaj da netko na ulici treba čašu vode, teško bi je dobio od prolaznika", komentirala je Splićanka za portal Žena.net.hr ideju koja stoji iza novoosnovane humanitarne udruge HU Gru u kojoj zajedno sa suprugom, splitskim liječnikom Boranom Uglešićem, pomaže onima kojima je to najpotrebnije.

Velik dio svog vremena svestrana Ana posvećuje i zdravstvenom centru Uglešić Health & Care koji se otvara u rujnu, no najvažnija uloga koju ima upravo je ona koju obavlja kao majka i kao supruga.

"Uloga majke je zapravo najveći blagoslov i odgovornost koju nam Bog može dati. Uloga majke me potpuno promijenila i od mene napravila potpuno sabranu osobu, iako to ranije nisam bila. Ranije sam uvijek nekako težila scenariju u kojem sebe privatno guram u neke životne situacije pune izazova. Sada sam sklonija potezima koji mirišu na odgovornost", izjavila je za Žena.net.hr dodavši kako joj je najbitnije da njezin 10-godišnji sin Marat izraste u empatičnu i poštenu osobu.

Govoreći o odrastanju svog sina uz dvojicu snažnih muških uzora, Maratova oca, nagrađivanog hrvatskog književnika Hrvoja Šalkovića, i liječnika Borana Uglešića, Gruica je istaknula kako je posebno raduje što Marat upravo kroz njihov primjer uči kako se s poštovanjem, pažnjom i lijepim manirama odnositi prema ženama.

"Što se tiče odnosa prema ženama, uči od svojih dostupnih modela. To su Hrvoje i Boran koji se lijepo ophode prema meni i svojim mamama. Baza je tu. Ostalo će ipak biti njegovo vlastito životno iskustvo", zaključila je glumica Gradskog kazališta mladih u Splitu.