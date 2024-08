Ana Gruica Uglešić sa suprugom je pred oltar stala dvaput: Danas slave duplu godišnjicu

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić udala se za supruga Borana Uglešića građanskim putem prije sedam godina na Šolti. Tada je on još uvijek bio u crkvenom braku, a nakon što je dobio crkveno poništenje zajednice s bivšom suprugom Dijanom, on i Ana ponovno su se vjenčali prije godinu dana, i to "pred Bogom."

Na isti dan, 18. kolovoza, obilježavaju oba datuma sklapanja braka, a tim povodom jedna od najljepših domaćih glumica posvetila je odabraniku svoga srca posebnu objavu na društvenim mrežama.

"Hvala ti što već 7 godina veze, od toga 6 godina civilnog i 1 godinu crkvenog braka ovako gledaš u mene. Bez treptaja oka", napisala je Ana uz fotografije s vjenčanja na kojima je vidljiv suprugov osmijeh - raširen od uha do uha.

U nastavku se našalila: "Vrijedi nam kao 14 godina, jer biti sa mnom zaslužuje beneficirani radni staž," napisala je te mu zaželjela sretnu godišnjicu.

Inače, Ana iz veze s putopiscem Hrvojem Šalkovićem ima sina Marata. Njih dvoje ostali su u dobrim odnosima nakon prekida, a kako je ranije ispričala, sin jedan Božić provodi s tatom, a drugi s njom i suprugom.

Boran iz prvog braka ima kćer Antoniju, s kojom se Ana izuzetno dobro slaže, a krajem prošle godine, prilikom humanitarnog buvljaka na kojemu je sudjelovala kao jedna od organizatorica, Gruica je priznala kako je njoj i Boranu velika želja proširiti obitelj za još jednog člana.

Za godinu koja dolazi, istaknula je da ne želi putovanja, kamione ili avione, već je njezina želja da njezin sin Marat dobije brata ili sestru.

"Dajemo sve od sebe čak i u doslovnom smislu, ali Bog dijeli karte kako on odluči, tako da ćemo pričekati da nam da svoj znak."

