Ovako su se poznati Hrvati zabavljali prije 14 godina: Tko je sve prošetao 'crvenim tepihom'?

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell
Pjevačica Andrea Šušnjara i Ivan Huljić
Na današnji dan, prije 14 godina, u prepoznatljivoj Marini Frapa održan je izbor za Miss Adriatic Europe. Lentu pobjednice ponijela je tada devetnaestogodišnja Nina Šimić iz Makarske, dok su uz nju zasjale i prve pratilje, Aleksandra Pavić iz Crne Gore te Zlata Reza iz Srbije.

Večer je vodila popularna Nikolina Pišek, a za glazbeni dio programa bio je zadužen Magazin, čiji su hitovi dodatno podigli atmosferu među publikom.

Ovaj događaj su svojim dolaskom uveličali brojni uzvanici, među kojima su se isticali bivša Miss Hrvatske Katarina Banić te tadašnji ministar zdravstva Darko Milinović. Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji. 

27.8.2025.
14:59
Hot.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell
VremeplovNikolina PišekAndrea ŠušnjaraAna GruicaKristina Lumbar
Ovako su se poznati Hrvati zabavljali prije 14 godina: Tko je sve prošetao 'crvenim tepihom'?