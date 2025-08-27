TEŽAK ŽIVOT I VJERA /

Tko je doista bila Marija, Isusova majka? Iza idealiziranih prikaza krije se stvarna žena

Foto: Profimedia
Premda je riječ o jednoj od najviše štovanih osoba u povijesti, evanđeoski zapisi o Mariji iz Nazareta iznenađujuće su oskudni konkretnim biografskim podacima. Ipak, pažljivim čitanjem biblijskih tekstova te uz pomoć arheologije i povijesnih studija, otkrivamo portret žene koja je bila daleko od pasivne promatračice – žene iznimne snage, duboke vjere i predivne ljudskosti.
Umjetnost, glazba i književnost stoljećima su je prikazivali kao utjelovljenje svega plemenitog u ženi – tihu, blagu i spokojnu figuru ovijenu plavim plaštem. No, što doista znamo o Mariji iz Nazareta, ženi čiji je život neraskidivo isprepleten s misterijem Isusa Krista?

Iza stoljećima idealiziranih prikaza krije se stvarna žena, osoba čiji je život bio obilježen vjerom, hrabrošću i izazovima svakodnevice, i čiji lik zaslužuje da ga danas sagledamo u novom svjetlu, piše America Magazine.

27.8.2025.
10:32
Antonela Ištvan
Profimedia
Djevica MarijaIsusIsus Krist
Tko je doista bila Marija, Isusova majka? Iza idealiziranih prikaza krije se stvarna žena