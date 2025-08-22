Najstarija žena na svijetu proslavila 116. rođendan: Otkrila tajnu svoje dugovječnosti

U staračkom domu u Lightwateru, Surrey, u tišini i krugu najbliže obitelji, Ethel Caterham proslavila je svoj 116. rođendan, učvrstivši svoj status najstarije živuće osobe na svijetu. Rođena 21. kolovoza 1909. godine, gospođa Caterham nije samo rekorderka po godinama, već i živa poveznica s prošlim vremenima – posljednja je podanica kralja Edwarda VII. i jedina preostala osoba na svijetu rođena u prvom desetljeću 20. stoljeća. Njezin život, koji se proteže kroz tri stoljeća, svjedočanstvo je nevjerojatne otpornosti i tihog dostojanstva.

Kada se Ethel rodila u selu Shipton Bellinger u Hampshireu, svijet je izgledao drugačije. Rođena je tri godine prije potonuća Titanica, pet godina prije početka Prvog svjetskog rata i osam godina prije Oktobarske revolucije. Tijekom svog života svjedočila je dvama svjetskim ratovima, usponu i padu brojnih ideologija, tehnološkoj revoluciji koja je preoblikovala čovječanstvo te vladavini šest britanskih monarha.

Kao sedmo od osmero djece, odrasla je u Tidworthu u Wiltshireu. Njezina dugovječnost čini se da je dijelom i obiteljska crta, jedna od njezinih sestara, Gladys Babilas, doživjela je 104 godine. No, Ethel je nadmašila sve, postavši u travnju 2025., nakon smrti 116-godišnje brazilske časne sestre Inah Canabarro Lucas, ne samo najstarija osoba na svijetu, već i najstarija Britanka u povijesti, nadmašivši prethodnu rekorderku Charlotte Hughes.

Krasi je pustolovan duh

Život Ethel Caterham bio je sve samo ne monoton. Već s 18 godina, 1927. godine, pokazala je svoj pustolovni duh otisnuvši se sama na tronedjeljno putovanje brodom u Britansku Indiju, gdje je radila kao guvernanta za jednu vojnu obitelj. Nakon povratka u Englesku, na jednoj večeri upoznala je svog budućeg supruga Normana Caterhama, koji je kasnije postao potpukovnik u britanskoj vojsci.

Foto: Profimedia

Vjenčali su se u veličanstvenoj katedrali u Salisburyju, gdje je Norman kao dječak pjevao u zboru. Vojni život odveo ih je diljem svijeta, uključujući Hong Kong i Gibraltar. U Hong Kongu je Ethel osnovala vrtić u kojem je djecu podučavala engleskom jeziku i raznim vještinama, dok su na Gibraltaru dobili svoje dvije kćeri, Gem i Anne. Nažalost, Ethel je nadživjela i supruga, koji je preminuo 1976., i obje svoje kćeri. Unatoč gubicima, njezina obitelj danas broji troje unučadi i petero praunučadi.

Tajna dugovječnosti i nevjerojatna otpornost

Mnogi se pitaju u čemu je tajna njezine izvanredne dugovječnosti. Ethel je tijekom godina podijelila nekoliko životnih mudrosti.

"Nikad se ni s kim ne svađam! Slušam i onda radim ono što ja želim", otkrila je jednom prilikom. Njezina filozofija uključuje i pozitivan stav te umjerenost u svemu. "Recite 'da' svakoj prilici jer nikad ne znate kamo vas može odvesti", savjetovala je u jednom intervjuu. Za BBC je 2020. godine, povodom 111. rođendana, izjavila kako je ključ u "prihvaćanju svega što život nosi, i uspona i padova".

Njezina otpornost je zaista nevjerojatna. U dobi od 110 godina preboljela je COVID-19. Dugo je zadržala i svoju neovisnost, automobil je vozila sve do 97. godine, a u svojim stotim godinama uživala je u igranju bridža, piše ndtv.

Kako i priliči njezinim godinama, 116. rođendan proslavljen je mirno. Njezin dom, Hallmark Care Homes, objavio je priopćenje u kojem se navodi da će "Ethel provesti dan tiho sa svojom obitelji kako bi mogla uživati vlastitim tempom". Iako je odbila sve medijske zahtjeve, iz doma su se našalili kako bi "kralj mogao biti jedina iznimka, razumljivo!", piše CBS News.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'