Kaže da su je žene mrzile jer je vrlo vitka: 'Očajnički sam željela biti deblja kao one'

Bella Barnes (26) iz Newhama u Londonu kaže da su joj ljudi komentirali težinu još dok je bila vrlo mala. Prirodno mršava od djetinjstva, otkrila je da ju je neprestano "posramljivanje zbog mršavosti" motiviralo da poželi dobiti na težini.

Sjećam se da sam sjedila u krilu rođakinje i da mi je rekla da mi je stražnjica tako koščata", rekla je Barnes. "Uvijek sam bila jako mršava."

Imala je brz metabolizam i mogla je jesti puno, a da se pritom ne udeblja. No posramljivanje zbog mršavosti se pojačalo kad je krenula u srednju školu. "Govore ti 'Tako si mršava'. Pitali su me jedem li uopće ili 'kako možeš tako jesti'", kazala je.

Uz to, gledanje objava na Instagramu koje su tvrdile da muškarce privlače samo žene s oblinama,učinilo ju je nesigurnom u vlastito tijelo.

Međutim, kaže da se o tome nije moglo govoriti jer bi trebala biti "zahvalna", a "nemogućnost debljanja" nije se smatrala "pravim problemom".

Kad je napunila 17 godina i imala oko 55 kilograma, Bella je odlučila pokušati dobiti na težini.

"Obitelj se uvrijedila jer sam htjela dobiti na težini. Rekli su mi da imam savršeno tijelo. Mislili su da dobivanje težine znači biti debeo", rekla je.

Ipak, pokušala je udebljati se jedući puno brze hrane i odlazeći u teretnu. Shvatila je da to nije najbolji pristup kada je krenula na tečaj za osobnog trenera i naučila o povezanosti mentalnog stanja i apetita.

Bella je nakon toga bolje kontrolirala apetit, shvativši da manje jede kada je pod stresom. Danas, kao trenerica za povećanje težine, dobila je više od 19 kilograma i zadovoljna je svojim tijelom.

Strastveno se bori protiv bilo kakvog posramljivanja tijela.

"Da nekom kažeš 'baš si debeo - trebao bi prestati jesti', svi bi rekli da je to bezobrazno. Ali je jednako suludo reći 'tako si mršav - jedeš li uopće?" rekla je.

To ju je potaknulo da na TikToku (@coachbells) progovori o "posramljivanju zbog mršavosti", koje, kaže Bella, mnogi ne shvaćaju ozbiljno.

Osjeća da se često body pozitivnost veže samo uz one s viškom kilograma, što smatra obeshrabrujućim. Dijeljenjem svog iskustva napokon se osjeća viđeno i prihvaćeno te uči voljeti svoje tijelo, piše Daily Mail.

Bella poziva ljude da promisle prije nego komentiraju tuđe tijelo jer ne znaju kroz što netko prolazi.

"Recimo samo da netko izgleda dobro, umjesto da preciziramo i kažemo da izgleda debelo ili mršavo. Stvarno je frustrirajuće vidjeti toliko toga o pozitivnom odnosu prema tijelu, jer toga nema za mršavije ljude", dodala je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Inspektori se razmilili po obali, na licu mjesta opalili 700.000 eura kazni!