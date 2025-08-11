Godinu dana ignorirala četiri važna simptoma: Kad je ipak otišla liječniku, zatekla je opaka dijagnoza

Rak je jedan od vodećih uzroka smrti na svijetu, a prema podacima EUROSTAT-a iz 2022. godine Hrvatska je druga po redu u Europskoj uniji kad je riječ o smrtnosti od karcinoma. S obzirom na to da zahvaća velik broj ljudi te postoji velik broj različitih vrsta, ključno je prepoznati simptome na vrijeme.

Zanemarivala simptome

Korisnica TikToka, Marlene, otkrila je da je godinu dana imala simptome raka, no zanemarivala ih je. Naime, pripisala ih je tugovanju nakon nedavnog gubitka voljene osobe. Kasnije joj je dijagnosticiran rak limfnih čvorova u 4. stadiju, odnosno Hodgkinova bolest. Radi se o rijetkoj vrsti raka koja se razvija u limfnom sustavu te mreži žila i žlijezda u cijelom tijelu.

Marlene je opisala o kojim je simptomima riječ, pozvajući pratitelje da ne ignoriraju slične znakove i potraže pravovremenu liječničku pomoć.

Što je primijetila?

Britanka je opisala četiri upozoravajuća znaka koja su karakteristična za njenu vrstu raka. Prvo, navela je neobjašnjiv gubitak tjelesne težine. Naime, Marlene je mršavjela, iako nije promijenila prehrambene navike.

Također, često se znojila noću te bi se budila potpuno mokra bez ikakvog razloga. Zatim je primijetila da joj je koža postala vrlo osjetljiva.

"Češkala bih kožu dok praktički ne bih prokrvarila, ali kad bih nanijela kreme, pomoglo bi, pa tome nisam pridavala previše pažnje", objasnila je. Posljednji simptom koji ju je zabrinuo i naposljetku doveo do dijagnoze jest osjećaj stalnog pritiska u prsima te kašalj.

"Boljelo je prilično jako i nisam znala je li riječ o srcu ili dojci, ali na kraju se ispostavilo da je problem bio u plućima", rekla je Marlene.

Kad je otišla liječniku, krvne pretrage su pokazale takozvanu "visoku razinu upale", zbog čega je napravljena snimka pluća da bi se provjerilo je li prisutna upala prsnog koša. Naime, liječnici su pronašli "veliku masu" u njenom lijevom plućnom krilu.

Nakon još nekoiliko pregleda ustanovljeno je da je riječ o Hodgkinovom limfomu, što znači da je limfom prisutan u limfnim čvorovima te na jednom ili više izvanznačajnih, odnosno ekstranodalnih mjesta.

Simptomi Hodgkinovog limfoma

Istraživački centar iz Ujedinjenog Kraljetvstva navodi da je najčešći simptom bezbolno oticanje jednog ili više limfnih čvorova, a najčešća mjesta su vrat, pazuh i prepone.

Ostali opći simptomi su:

jako znojenje, posebice noću

visoka temperatura koja nastaje i nestaje bez razloga, često kroz noć

nagli gubitak kilograma

svrbež koji se pogoršava nakon konzumacije alkohola

bol u trbuhu nakon konzumacije alkohola

otečeni limfni čvorovi nakon konzumacije alkohola

Ipak, treba uzeti u obzir da ovi simptomi nužno ne naznačuju da je riječ o karcinomu, no preporučuje se provjeriti ih kod liječnika ako ih imate.

