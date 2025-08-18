Mladiću (26) dijagnosticirali opaku bolest: 'Mjesecima sam ignorirao ovaj simptom'

Mladi influencer Sam Tee (26) podijelio je sa svojim pratiteljima na TikToku priču o suptilnom znaku raka kože koji je mjesecima ignorirao, a koja služi kao snažno upozorenje svima.

Sve je počelo s malom, ružičastom točkom na njegovu čelu, promjenom koju je smatrao beznačajnom sve dok ga uporni prijatelji nisu natjerali da potraži liječničko mišljenje. Njegova dijagnoza postala je viralni podsjetnik na opasnosti koje vrebaju iz solarija i važnost redovitih samopregleda kože.

"Imao sam ružičastu točku na čelu i dugo vremena je jednostavno nisam dirao", rekao je Sam u videu koji je pregledan više od 200.000 puta. "Svi su mi govorili da odem na pregled."

Od ignoriranja do šokantne dijagnoze

Nakon nagovora prijatelja, Sam je napokon posjetio svog liječnika opće prakse, koji je odmah posumnjao na karcinom bazalnih stanica (BCC), najčešći oblik raka kože. Kako bi dobio drugo mišljenje, Sam je posjetio privatnog liječnika. "Rekli su mi: 'Mlad si, to je samo madež, ne brini se'", objasnio je.

Međutim, vratio se u sustav javnog zdravstva (NHS) i liječnici su mu uklonili izraslinu na koži i poslali je na biopsiju. Rezultati su potvrdili početnu sumnju – radilo se o karcinomu. Sam je priznao da je povremeno koristio solarij, unatoč saznanju da takvi uređaji mogu povećati rizik od raka kože za čak 75 posto.

"Nisam ih zlorabio, ali sam ih koristio, i očito to nije sjajno. Poruka je samo da budete oprezni. Ako imate nešto na koži dulje od dva tjedna, idite i provjerite", upozorio je pratitelje.

Što je karcinom bazalnih stanica?

Karcinom bazalnih stanica (BCC) je sporo rastući rak i najčešći je oblik raka kože. Iako se rijetko širi na druge dijelove tijela i gotovo je uvijek izlječiv, liječenje može biti invazivno i ostaviti trajne posljedice. Kirurzi često moraju ukloniti veći komad kože, uključujući i zdravo tkivo oko tumora, kako bi osigurali da se rak ne vrati, što može rezultirati ožiljcima.

Dok mnogi opasni karcinomi kože počinju kao madeži, stručnjaci upozoravaju da treba paziti i na druge promjene. BCC se može pojaviti kao:

Plosnata, crvena i ljuskava mrlja.

Izraslina s bisernim rubom.

Čvorić sjajne površine.

Ranica koja ne zacjeljuje ili se pretvara u krastu.

Dr. Daniel Sugai, dermatolog s Harvarda, na svom je Instagramu upozorio na znak koji pacijenti često pogrešno smatraju običnim prištićem ili aknom. Prema njegovim riječima, ako "prištić" ne nestane nakon četiri tjedna, to bi mogao biti znak za uzbunu, piše Daily Mail.

Zaštita od sunca je ključna

"Često čujem pacijente kako se žale: 'Upravo sam oprao lice i jedna točka stalno krvari'. To je ciklus krvarenja i stvaranja kraste", objasnio je dr. Sugai u videu. "Ako imate mrlju koja ne zacjeljuje u potpunosti ili je vrlo osjetljiva na blagu traumu poput umivanja, svakako posjetite dermatologa."

Ovakve su promjene vrlo krhke jer tumori razvijaju krvne žile kako bi rasli, što ih čini sklonijima krvarenju. Kod osoba s tamnijom kožom, BCC se često manifestira kao pigmentirana izraslina koja s vremenom potamni i lako prokrvari.

Dr. Sugai naglašava da je zaštita od sunca u prvih 20 godina života ključna, jer opekline u mladosti značajno utječu na zdravlje DNK kasnije u životu. "Ali ako kasno počinjete s kremom za sunčanje, nikad nije prekasno", poručuje.

Priča Sama Teeja snažan je podsjetnik da se rak kože može dogoditi svakome, bez obzira na dob. Ignoriranje suptilnih promjena na koži može dovesti do ozbiljnih posljedica. Redoviti samopregledi i brza reakcija na bilo kakve sumnjive promjene najbolji su način da sačuvate svoje zdravlje.

