Liječnici savjetuju da izbjegavate ove namirnice ako ste stariji od 65 godina

Uravnotežena prehrana tijekom cijelog života jedan je od ključnih čimbenika u prevenciji kroničnih bolesti poput kardiovaskularnih oboljenja, karcinoma i osteoporoze, koje sve češće pogađaju osobe starije životne dobi.

Iako održavanje zdravih prehrambenih navika može predstavljati izazov, stručnjaci naglašavaju kako za promjenu nikada nije kasno. Prvi korak u tom smjeru može biti ograničavanje ili u potpunosti izbjegavanje namirnica koje nemaju pozitivan učinak na zdravlje, piše Healthline.

Hrana koju treba izbjegavati

Liječnici preporučuju što bi osobe starije od 65 godina trebale izbjegavati u prehrani, kao i popis konkretnih namirnica čiji bi unos trebalo svesti na minimum ili u potpunosti izbaciti iz svakodnevne prehrane.

Konzumacija visoko prerađene i industrijski obrađene hrane ne preporučuje se ni u jednoj životnoj dobi, no osobito je problematična u starijoj dobi. Takva hrana često sadrži visoke razine soli, konzervansa i aditiva koji mogu pogoršati zdravstvene probleme koji postaju sve učestaliji s godinama. Zbog toga je dobro izbjegavati ovakve namirnice, ne samo u starijoj dobi, nego kroz cijeli život.

Isto vrijedi i za unos šećera. Prekomjerna konzumacija šećera povećava rizik od bolesti poput dijabetesa, a može negativno utjecati i na zdravlje srca. Zato je važno pratiti unos šećera i držati ga na što nižoj razini, osobito ako već imate povišen rizik od navedenih stanja.

Sličan oprez potreban je i kod unosa natrija, odnosno soli. Previše soli može dovesti do povišenog krvnog tlaka i zadržavanja tekućine u tijelu, što dodatno opterećuje srce. Istraživanja također upućuju na moguću povezanost između pretjeranog unosa soli i šećera te većeg rizika od razvoja demencije.

Također se preporučuje ograničavanje unosa zasićenih i trans masti, kao i kolesterola jer i oni mogu povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti te problema s pamćenjem i kognitivnim funkcijama. Korisno je ograničiti ili izbaciti namirnice koje imaju ovakva nutritivna svojstva. No to ne znači da ih se mora potpuno izbjegavati zauvijek – umjerena konzumacija, uz savjet liječnika ili nutricionista, može biti prihvatljiva ovisno o vašem zdravstvenom stanju.

10 namirnica koje nisu preporučljive za starije osobe

Neke od ovih namirnica povećavaju rizik od trovanja hranom, što je posebno opasno jer osobe starije od 65 godina imaju veći rizik od ozbiljnih komplikacija izazvanih bakterijama u hrani.

Ukiseljena ili dimljena hrana Gazirana pića i deserti s visokim udjelom šećera Rafinirane žitarice poput bijelog kruha ili instant žitarica Prerađene grickalice poput čipsa i sličnih proizvoda Pržena hrana Maslac, margarin ili svinjska mast Crveno meso i prerađevine od mesa (npr. kobasice, hrenovke) Gotove salate (poput onih iz trgovina s majonezom) Masni i nepasterizirani mliječni proizvodi Sirova ili nedovoljno termički obrađena hrana – poput jaja, mesa ili čak sirovog tijesta

Kako tijelo s godinama postaje osjetljivije na alkohol, čak i umjerena konzumacija može povećati rizik od padova, koji su već češći u starijoj populaciji. Iz tog razloga, mnogi stručnjaci preporučuju ograničenje, a u nekim slučajevima i potpuno izbjegavanje alkohola.

Preporučena hrana za starije osobe

Prehrana temeljena na cjelovitim, minimalno prerađenim namirnicama smatra se ključnom za očuvanje zdravlja u starijoj dobi jer doprinosi prevenciji kroničnih bolesti i održavanju vitalnih tjelesnih funkcija. U toj su skupini:

Svježe ili smrznuto voće i povrće

Cjelovite žitarice

Nemasni životinjski i biljni proteini

Zdrave masnoće poput mliječnih proizvoda s niskim udjelom masnoće, orašastih plodova ili avokada

Važno je napomenuti da nisu svi prerađeni proizvodi štetni. Na primjer, konzervirani grah može biti hranjiv i praktičan izbor, osobito ako nema previše dodane soli. Uvijek je preporučljivo čitati deklaracije na proizvodima kako biste znali što točno unosite u organizam. Uz to, kad god je moguće, birajte pića koja su dobra za vaše zdravlje, poput vode ili nezaslađenog biljnog čaja.

