Liječnica otkrila kako prepoznati stari li vam srce prebrzo. Donosi savjete kako ga održati mladim

Vaše srce je možda starije nego što mislite. Istraživanja pokazuju da prosječna dob srca mnogih Amerikanaca može biti četiri do sedam godina viša od njihove stvarne dobi, dok kod osoba nižeg socioekonomskog statusa ta razlika može doseći i deset godina.

Ako je srčana dob veća od stvarne, to može skratiti život. Što znači da srce brže stari zbog faktora kao što su visok krvni tlak, povišeni kolesterol i nedostatak fizičke aktivnosti, piše Business Insider.

Alat za računanje starosti srca

Kardiologinja Sadiya Khan, osmislila je online alat koji pomaže ljudima bolje razumjeti zdravlje srca. Riječ je o kalkulatoru srčane dobi, koji umjesto apstraktnih postotaka rizika, izračunava stvarnu dob vašeg srca na temelju važnih čimbenika poput pušenja, krvnog tlaka i razine kolesterola. Ovaj alat daje jasniju sliku o stanju vašeg srca jer ako je srčana dob veća za nekoliko godina od stvarne, to može biti znak da je vrijeme za promjene u životnim navikama i posjet liječniku.

Istraživanja pokazuju da je srce žena, u prosjeku, četiri godine starije od njihove stvarne dobi, dok je kod muškaraca ta razlika često i veća, čak sedam godina. Ono što je zabrinjavajuće, osobe s nižim primanjima i obrazovanjem imaju značajno veći rizik – njihova srčana dob može biti i do deset godina starija od stvarne. Ovi podaci jasno ukazuju na to da socioekonomski status ima značajan utjecaj na zdravlje srca, s time da ljudi izloženiji lošijim uvjetima života često imaju veće probleme s kardiovaskularnim zdravljem.

Foto: Shutterstock

Četiri savjeta za zdravije srce

Znanje o stvarnom stanju vašeg srca može biti snažan poticaj za promjenu životnih navika. Dr. Sadiya Khan i njen tim preporučuju nekoliko jednostavnih, ali vrlo učinkovitih koraka koji mogu poboljšati zdravlje vašeg srca.

Prestanite pušiti: To je najvažnija promjena koju možete napraviti za dugoročno zdravlje srca. Pušenje loše utječe na srce. Povećajte tjelesnu aktivnost: Redovita fizička aktivnost, čak i svakodnevna šetnja, pomaže u jačanju srca. Svaka minuta kretanja doprinosi boljoj vitalnosti. Pazite na prehranu: Birajte cjelovite namirnice bogate vlaknima i zdravim masnoćama, poput omega-3, i izbjegavajte prerađene proizvode i dodane šećere. Upravljajte stresom i osigurajte kvalitetan san: Mentalna ravnoteža i dovoljan odmor ključni su za održavanje normalnog krvnog tlaka i kolesterola.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Gdje je nestao inzulin? Oboljeli u panici, ljekarne prazne, Halmed tvrdi: 'Nestašice -nema'