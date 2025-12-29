Koja je smrznuta hrana bolja od svježe? 'Takve su namirnice često hranjivije i bolje'

Godinama slušamo kako je svježa hrana superiorna zbog svoje nutritivne vrijednosti i nedostatka aditiva. No, kada se za mišljenje pita stručnjake, od kuhara do nutricionista, odgovor je iznenađujuće jednoglasan: smrznuta hrana ima brojne prednosti u odnosu na svježu.

Te prednosti nisu samo nutritivne, već i praktične. Smrzavanjem se "zaključavaju" hranjive tvari koje se inače gube tijekom transporta i skladištenja, namirnice se beru na vrhuncu sezone, a usto su često jeftinije i dugotrajnije od svježih proizvoda koji se ponekad pokvare samo nekoliko dana nakon kupnje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nutritivna prednost brzog zamrzavanja

Stručnjaci i znanstvene studije potvrđuju da smrznuto voće i povrće zadržava, a ponekad čak i premašuje, nutritivnu vrijednost svježih namirnica. Ključ je u procesu brzog zamrzavanja koji se odvija svega nekoliko sati nakon berbe, kada su plodovi na vrhuncu zrelosti.

"Unutar nekoliko sati od berbe, savršeno zrelo voće i povrće brzo se zamrzava kako bi se 'zaključala' njihova hranjiva vrijednost", objašnjava McKenzie Jones, registrirana dijetetičarka. "U usporedbi sa svježim namirnicama koje stoje u kamionima, na policama trgovina ili na vašem kuhinjskom pultu, smrznuti proizvodi čuvaju svoje nutrijente."

S time se slaže i liječnica dr. Meena Malhotra, koja ističe da je smrznuto često bolji izbor jer se voće i povrće bere na vrhuncu zrelosti i odmah zamrzava, čime zadržava vitamine na način koji svježi proizvodi ponekad ne mogu.

"Bobičasto voće je odličan primjer. Smrznuto ima više vitamina C od svježeg u trgovini, a daleko je pristupačnije. Ista je stvar sa špinatom, graškom i cvjetačom", kaže ona. Ove tvrdnje potkrijepljene su i znanstvenim istraživanjima, poput onog objavljenog u časopisu Journal of Agriculture and Food Chemistry, koje je potvrdilo da je nutritivna vrijednost smrznutog voća i povrća općenito jednaka, a u nekim slučajevima i bolja od svježih alternativa.

Foto: Freepik

Smrznuta riba često je svježija od 'svježe'

Prednosti smrzavanja ne odnose se samo na voće i povrće. Stručnjaci posebno ističu smrznutu ribu i morske plodove kao pametniji izbor, osim ako ne živite uz obalu i imate pristup netom ulovljenoj ribi.

"Smrznuta riba zaslužuje posebno priznanje jer se obično zamrzava unutar nekoliko sati od ulova, što pomaže u očuvanju svježine na način koji 'svježa' riba s pulta ponekad ne može", napominje nutricionistica Sarah Osborne.

Lauren Woodley iz tvrtke Nomad Foods dodaje kako je većina ribe koju kupujemo kao svježu zapravo prethodno bila smrznuta kako bi se sačuvala tijekom transporta, a zatim odmrznuta za prodaju.

"Riba počinje gubiti vlagu, omega-tri masne kiseline i određene vitamine osjetljive na toplinu čim se izvadi iz vode. Zato je visokokvalitetna smrznuta riba često bolji izbor", objašnjava Joel Carr, razvojni kuhar u tvrtki Young's Seafood.

Praktičnost, ušteda i manje bacanja hrane

Osim nutritivnih prednosti, smrznuta hrana nudi značajnu uštedu i praktičnost. Dostupna je tijekom cijele godine, neovisno o sezoni, a njezin dugi rok trajanja smanjuje bacanje hrane.

"Proizvodi poput smrznutog bobičastog voća, špinata, graška i brokule imaju bolji nutritivni profil od svježih jer su brzo zamrznuti na vrhuncu zrelosti. Osim toga, smrznuta hrana donosi značajne uštede zbog manje otpada i cjelogodišnje dostupnosti", kaže fitness instruktor Jose Guevara.

Martin Slinn, glavni kuhar u Chesterfields Guest Houseu, zaključuje: "Ljudi pretpostavljaju da je smrznuto kompromis, ali u mnogim je slučajevima to zapravo pametnija kupnja. Zamislite zamrzivač kao gumb za pauziranje okusa i svježine."

Iako su prednosti brojne, postoje namirnice koje je ipak bolje kupovati svježe. Prema savjetima stručnjaka, rajčice i krastavci gube teksturu nakon smrzavanja, a smrznuti avokado nikada nema ista svojstva kao svježi, posebno ako ga planirate koristiti za salate ili tost. Stoga, idealan pristup prehrani uključuje pametnu kombinaciju svježih i smrznutih namirnica kako bi se iskoristile prednosti obje opcije, piše Mirror.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'