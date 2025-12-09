Slavni kuhar otkriva trik: Jedna namirnica učinit će prokulice omiljenim povrćem

Prokulice često nose titulu najomraženijeg povrća na blagdanskom stolu, no ta bi se reputacija mogla zauvijek promijeniti uz jedan jednostavan, ali ključan dodatak.

Prema riječima poznatog kuhara Jamesa Martina, postoji namirnica koja može promijeniti stav i najupornijih kritičara ovog malog zelenog povrća. Kako navodi Express, tajna se krije u dodavanju slojevitog okusa bez potrebe za složenom pripremom.

Hrskavi dodatak koji mijenja sve

"Hrskava slanina mogla bi biti ključ za to da i oni koji ne vole prokulice promijene mišljenje. Priprema je vrlo brza i jednostavna", ističe Martin.

Ovaj recept predviđen je za osam osoba, što ga čini idealnim prilogom za svečane obiteljske večere ili veća okupljanja. Priprema prokulica traje manje od 30 minuta, dok samo kuhanje zahtijeva između 10 i 30 minuta, ovisno o željenoj teksturi.

Recept za prokulice s pancetom

Ako želite isprobati ovu metodu i uvjeriti se sami, slijedite upute u nastavku. Umjesto raskuhanog i gorkog povrća, dobit ćete jelo bogato aromama dima i soli.

Sastojci:

Sol (po ukusu)

900 g prokulica (očišćenih)

Dvije žličice maslinovog ulja

225 g pancete, narezane na kockice

Priprema:

Započnite tako da u velikom loncu zakuhate posoljenu vodu. Kada voda proključa, ubacite prokulice i kuhajte ih na laganoj vatri 8 do 10 minuta. Cilj je da omekšaju dovoljno da ih možete lagano probosti nožem, ali da se ne raspadaju. Temeljito ocijedite prokulice u cjedilu kako ne bi preostalo viška vode, što je ključno za kasniju teksturu. U međuvremenu, stavite tavu na jaku vatru i pustite da se dobro zagrije. Ulijte maslinovo ulje u vruću tavu, dodajte kockice pancete i pržite ih pet do sedam minuta uz povremeno miješanje. Panceta treba postati hrskava, zlatne boje i intenzivnog mirisa. Kada je panceta gotova, dodajte ocijeđene prokulice izravno u tavu. Sve zajedno dobro promiješajte kako bi povrće upilo masnoću i slanu aromu mesa. Ostavite smjesu na vatri još minutu ili dvije da se svi sastojci prožmu toplinom, a zatim poslužite odmah dok je vruće.

