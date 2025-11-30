Kuhari otkrivaju tajnu savršeno kuhanog jaja: Nije trik samo u minutama kuhanja

Kuhana jaja jednostavna su, a istovremeno iznimno ukusna namirnica. Savršeno meko kuhano jaje pruža osjećaj ugode i topline te predstavlja hranjiv obrok, no vrlo ga je lako prekuhati. Rezultat je tada često tvrd, gumenast bjelanjak koji je daleko od onog privlačnog gastronomskog iskustva kojem težimo.

Rasprava o tome kako skuhati savršeno jaje vodi se desetljećima, a gotovo svatko ima svoju provjerenu metodu i vrijeme kuhanja u koje se kune. Stručnjaci su podijelili i nekoliko ključnih trikova kako svaki put postići vrhunski rezultat, piše Mirror.

Foto: Freepik

Zlatno pravilo od šest minuta

Kada je riječ o idealnom meko kuhanom jajetu s kremastim, tekućim žumanjkom, većina kuhara složila se oko jednog broja: 6 minuta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

David Davidov, kreator recepata, ističe da "savršeno" jaje ovisi o osobnim preferencijama – želite li da bude tekuće, meko ili tvrdo kuhano.

"Za idealno meko kuhano jaje s kremastim, tekućim žumanjkom, preporučujem kuhanje od 6 minuta u vodi koja lagano vrije, nakon čega slijedi trenutačno prebacivanje u ledenu kupelj na 2-3 minute kako bi se zaustavio proces kuhanja", savjetuje Davidov. Za srednje kuhana jaja predlaže 8 minuta, dok je za potpuno tvrdo kuhana jaja potrebno oko 10 do 11 minuta.

S ovom metodom slaže se i Herman Chan, kulinarski stručnjak koji naglašava važnost temperature vode: "Dok se jaje kuha, voda treba lagano ključati, a ne divljački vrijeti. Nakon kuhanja, jaje se mora prebaciti u ledenu vodu. To osigurava da se žumanjak ne prekuha."

Chan je podijelio i koristan savjet za lakše guljenje: u vodu dodajte malo bijelog octa (omjer otprilike jedne žlice na tri šalice vode).

Priprema i trikovi za lakše guljenje

Mark McShane, kuhar i stručnjak za sigurnost hrane, također potvrđuje da je 6 minuta precizno vrijeme za meko kuhano jaje. Međutim, on naglašava važnost starosti jaja.

"Uvijek započinjem proces s jajima koja su stara najmanje tjedan dana jer je vrlo svježa jaja ponekad teško oguliti", objašnjava McShane. Njegova metoda uključuje temperiranje jaja prije kuhanja (ostavljanje na sobnoj temperaturi ili u mlakoj vodi 15-20 minuta) kako bi se spriječilo pucanje ljuske.

Njegov postupak je detaljan:

Jaja se stavljaju u lonac u jednom sloju i prelijevaju hladnom vodom (barem 2,5 cm iznad jaja). Voda se postupno zagrijava do vrenja, a zatim se temperatura smanjuje na lagano krčkanje. Od tog trenutka mjeri se vrijeme: 6 minuta za meko, 8 minuta za srednje (žumanjak poput kreme) i 11 minuta za tvrdo kuhana jaja.

McShane upozorava da hlađenje u ledenoj kupelji od najmanje 5 minuta sprječava nastanak onog neprivlačnog sivo-zelenog prstena oko žumanjka i znatno olakšava guljenje.

Foto: Freepik

Alternativne metode i kraće kuhanje

Iako se mnogi slažu oko šest minuta, postoje i drugačija mišljenja. Barry D'Arcy, privatni kuhar s više od 22 godine iskustva, smatra da ljudi često previše kompliciraju jednostavan proces.

"Sve je u tajmingu, temperaturi i veličini jaja. Počnite s jajima sobne temperature kako ne bi pukla pri dodiru s vodom. Spustite ih u vodu koja lagano vrije", savjetuje D'Arcy. Njegova vremenska ljestvica je nešto kraća:

4,5 minute: Svilenkast, tekući žumanjak savršen za umakanje prutića tosta.

7-8 minuta: Kremasta sredina koja se drži zajedno, idealno za salate.

9-10 minuta: Tvrdo kuhano jaje, čvrsto skroz do sredine, odlično za sendviče.

Upozorava da svako kuhanje dulje od toga dovodi do kredaste teksture žumanjka i pojave zelenkaste boje.

Sličan pristup ima i Sean Dell, glavni kuhar u Horwood Houseu, koji preporučuje točno 4,5 minute u kipućoj vodi za savršeno jaje za umakanje. Za jaja u salati predlaže metodu kuhanja na pari u trajanju od 8 minuta, nakon čega slijedi obavezno hlađenje.

Metoda 'isključenog štednjaka'

Potpuno drugačiji pristup predlaže Henry O'Connor, osnivač brenda Better Eggs. Njegova tehnika fokusira se na nježniju termičku obradu.

"Stavite jaja u lonac, prelijte ih hladnom vodom, dodajte prstohvat soli i pustite da voda proključa. Čim ste sigurni da voda vrije, ugasite vatru, poklopite lonac i ostavite jaje da stoji točno jednu minutu", objašnjava O'Connor.

Prema njegovim riječima, taj kratki odmor u vreloj vodi daje mekan i nježan rezultat bez rizika od prekuhavanja.

Isprobajte metodu od šest minuta kao zlatnu sredinu, a zatim prilagodite vrijeme ovisno o veličini jaja i vlastitom ukusu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Aromatična kombinacija sezonskih sastojaka: Recept za rižoto s gljivama i kestenima