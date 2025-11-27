Neodoljiv prilog: Pripremite mrkvu na ovaj način i vaši ukućani će biti oduševljeni

Mrkva je neizostavna namirnica u bezbrojnim kućanstvima, bez obzira na to što se nalazi na jelovniku. Puna je okusa, bogata hranjivim tvarima i nevjerojatno jednostavna za pripremu. Bilo da je preferirate kuhanu ili pečenu sa začinskim biljem, mrkva se kao prilog slaže s gotovo svakim jelom.

Iako većina ljudi za pripremu glazirane mrkve koristi med, iz Good Fooda su otkrili zanimljivu alternativu koja je, kako tvrde, još ukusnija, piše Mirror.

Foto: Freepik

Recept za glaziranu mrkvu

U objašnjenju recepta navodi se: "Javorov sirup mrkvi daje dodatnu slatkoću, čineći je neodoljivim prilogom."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovaj recept dovoljan je za 10 osoba, što ga čini idealnim za veća okupljanja ili blagdanske gozbe. Najbolje od svega je što ne zahtijeva pečenje u pećnici, zbog čega je priprema brza i jednostavna.

Sastojci:

1,3 kg mrkve

50 g maslaca

Jedna žlica javorovog sirupa

Jedna puna žlica krupnozrnatog senfa

Foto: Pixabay

Priprema:

Ogulite mrkvu i narežite je na prutiće. Možete je pripremiti i do 24 sata unaprijed te čuvati u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku. Stavite mrkvu u lonac i dodajte tek toliko kipuće vode da je prekrije. Pustite da proključa. Poklopite lonac i kuhajte 4-5 minuta ili dok mrkva ne omekša. Za to vrijeme, u malom loncu otopite maslac s javorovim sirupom. Kada se maslac otopi, umiješajte senf i maknite s vatre. Ocijedite kuhanu mrkvu i prebacite je u zagrijanu zdjelu za posluživanje. Prelijte toplu glazuru od javorovog sirupa preko mrkve, kušajte i po potrebi dodatno začinite solju i paprom.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Aromatična kombinacija sezonskih sastojaka: Recept za rižoto s gljivama i kestenima