Napravite neodoljivu kremastu salatu od jaja: Donosimo recept za zdraviju verziju

Salata od jaja jedno je od onih klasičnih jela koje se često nalazi na jelovnicima kao jednostavan i ukusan obrok, sendvič ili prilog. Njezina kremasta tekstura i bogat okus čine je omiljenom mnogima. Međutim, tradicionalna priprema, koja se temelji na majonezi, često je razlog zašto je neki izbjegavaju, bilo zbog visokog udjela masti i kalorija ili u potrazi za lakšim, nutritivno bogatijim alternativama.

Srećom, odricanje od ovog jela nije nužno. Prema Expressu, jednostavna zamjena ključnog sastojka može transformirati salatu od jaja u zdrav i lagan obrok, bez kompromisa po pitanju kremastosti.

Grčki jogurt kao savršena zamjena

Kulinarski blog Minty Kitchen predstavlja recept za "zdravu salatu od jaja" u kojoj se majoneza zamjenjuje grčkim jogurtom. Autori ističu kako jogurt salati osigurava kremastu teksturu te je, što je najvažnije, obogaćuje dodatnim proteinima. Za postizanje punog okusa preporučuje se dodatak Dijon senfa, limunovog soka, soli, kapara, luka i svježeg kopra.

Dok je majoneza emulgator bogat mastima, grčki jogurt nudi kiselkastu i niskokaloričnu alternativu. Ključne razlike očituju se u okusu i teksturi:

Majoneza je slana i bogata, dok je jogurt osvježavajuć i kiselkast. Tekstura: Majoneza je glatka i kremasta, a grčki jogurt je gušći i ima izraženiju kiselost.

Kako bi se što vjernije postigao profil okusa majoneze, jogurtu se može dodati manja količina masnoće, poput nekoliko kapi maslinovog ulja ili žličice krem sira. Začini poput senfa, papra i kopra također će doprinijeti stvaranju željenog okusa.

Recept za idealnu salatu od jaja

Priprema je brza i jednostavna, a ključan korak je pravilno skuhati jaja kako bi žumanjak ostao kremast.

Priprema savršeno kuhanih jaja

Kulinarski magazin Bon Appétit preporučuje jednostavnu metodu za postizanje savršene teksture kuhanih jaja.

Zakuhajte vodu u većem loncu na srednje jakoj vatri. Pažljivo spustite jaja u kipuću vodu. Važno je izbjeći pukotine na ljusci koje mogu uzrokovati njezino pucanje tijekom kuhanja. Kuhajte jaja točno 12 minuta, održavajući lagano vrenje. Nakon kuhanja, jaja odmah prebacite u posudu s ledenom vodom kako biste zaustavili proces kuhanja i olakšali hlađenje. Ohlađena jaja najlakše je oguliti tako da se ljuska nježno napukne po cijeloj površini, a guljenje započne s donje, šire strane, gdje se nalazi zračni džep.

Priprema salate

Nakon što su jaja skuhana i oguljena, nasjeckajte ih na željenu veličinu. Pomiješajte ih s grčkim jogurtom. Prema preporuci bloga Minty Kitchen, idealan omjer su dvije žlice jogurta na šest velikih jaja, no količinu je moguće prilagoditi vlastitom ukusu. U smjesu dodajte sastojke po želji: sitno sjeckani luk, kapare, Dijon senf, svježi kopar, sol i papar. Sve sastojke dobro promiješajte, i salata je spremna za posluživanje. Poslužite je na krekerima, prepečenom kruhu, u sendviču ili kao nadjev za tortilju. Također se odlično slaže sa svježim zelenim salatama.

Princip zamjene majoneze grčkim jogurtom može se uspješno primijeniti i kod pripreme drugih salata, poput salate od tune ili popularne coleslaw salate. Osim grčkog jogurta, kao alternativu majonezi moguće je koristiti i druge sastojke poput zgnječenog avokada, kiselog vrhnja ili, za vegansku verziju, biljnog jogurta.

