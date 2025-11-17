Ne treba vam tava za spravljanje kobasica: 'Bit će hrskave i sočne ako ovo napravite'

Kobasice su sastavni dio brojnih popularnih jela, a tradicionalno se pripremaju u tavi s malom količinom ulja. Iako ovaj klasičan način pripreme osigurava ukusne rezultate, postoji znatno jednostavnija i učinkovitija metoda koja eliminira potrebu za stalnim okretanjem i nadzorom.

Prema preporuci Christine Pittman, osnivačice popularnog kulinarskog bloga, ova metoda je iznimno pouzdana i jamči kobasice koje su izvana smeđe i hrskave, a u sredini sočne. Za njezinu primjenu potreban je samo jedan kuhinjski uređaj – friteza na vrući zrak, piše Express.

Prednosti pripreme u fritezi na vrući zrak

Pittman ističe kobasice kao idealnu namirnicu za pripremu u fritezi na vrući zrak jer će tako dobiti savršeno zapečenu koricu, ostat će sočne iznutra, a višak masnoće će se ocijediti pa se neće kuhati u njoj.

Ovaj uređaj pogodan je za pripremu svih vrsta kobasica, od tanjih hrenovki i kobasica za doručak, preko debljih talijanskih kobasica, do prethodno kuhanih varijanti kojima se želi postići dodatna hrskavost.

Priprema kobasica u fritezi

Značajna prednost ove metode jest mogućnost korištenja iste temperature za sve vrste kobasica. Christine, autorica bloga Cook the Story, preporučuje zagrijavanje friteze na vrući zrak na najvišu temperaturu, oko 200 stupnjeva Celzija.

"Visoka temperatura osigurava da kobasice dobiju lijepu, hrskavu i smeđu koricu. To također znači da će kraće biti u uređaju pa je manja vjerojatnost da će se isušiti", pojasnila je.

Dok temperatura ostaje nepromijenjena bez obzira na vrstu kobasice, vrijeme pečenja potrebno je prilagoditi njihovoj debljini.

Tanje kobasice: Zahtijevaju osam do deset minuta za potpunu termičku obradu i hrskavu teksturu.

Deblje kobasice: Potrebno je nešto više vremena, otprilike devet do 12 minuta.

Pittman također preporučuje da se kobasice prije pečenja probodu vilicom ili nožem. Ovaj jednostavan korak pomaže spriječiti pucanje opne tijekom pečenja, ali i omogućuje da se dio masnoće ocijedi.

"Masnoća i dalje daje okus tijekom pečenja, ali krajnji rezultat je znatno manje mastan", dodala je.

Ključno je provjeriti jesu li kobasice sigurne za konzumaciju. Smatraju se potpuno pečenima kada sredina više nije ružičasta. Stoga se preporučuje prerezati jednu kobasicu prije posluživanja kako bi se osiguralo da je meso u potpunosti termički obrađeno.

