Obožavate kiseli kupus? Stručnjaci ističu sve njegove zdravstvene dobrobiti

Kiseli kupus, namirnica duboko ukorijenjena u kulinarskoj tradiciji mnogih kultura, odavno je prepoznat kao mnogo više od obične zimnice.

Iako ga se često povezuje s njemačkom kuhinjom, njegova povijest seže tisućama godina unatrag, s korijenima u drevnoj Kini, odakle se proširio Europom i svijetom, piše Very Well Health.

Zdravstvene dobrobiti kiselog kupusa

Ono što je nekada bio praktičan način očuvanja povrća za duge zimske mjesece, danas je, zahvaljujući modernim znanstvenim spoznajama, uzdignuto na razinu superhrane. Procesom fermentacije, običan kupus transformira se u nutritivno moćnu namirnicu koja nudi impresivan spektar pozitivnih učinaka na ljudsko zdravlje.

Probiotička riznica za zdravlje probave

Jedna od najznačajnijih prednosti kiselog kupusa leži u njegovu bogatstvu probioticima. Tijekom fermentacije, korisne bakterije, poput laktobacila, pretvaraju šećere iz kupusa u mliječnu kiselinu. Ovi "dobri" mikroorganizmi ključni su za održavanje zdrave crijevne mikroflore, koja je temelj cjelokupnog zdravlja.

Probiotici u kiselom kupusu poboljšavaju probavu, olakšavaju apsorpciju hranjivih tvari i mogu ublažiti simptome probavnih smetnji poput nadutosti i zatvora. Uz to, sadrži i probavne enzime koji pomažu u razgradnji hrane, čime se dodatno poboljšava iskoristivost nutrijenata iz drugih namirnica koje jedemo.

Snažan saveznik imuniteta i izvor nutrijenata

Zdrava crijevna flora izravno je povezana sa snažnijim imunosnim sustavom, a kiseli kupus je u tom pogledu dvostruki dobitak. Osim što jača crijevnu barijeru, iznimno je bogat izvor vitamina C, snažnog antioksidansa ključnog za obranu organizma od infekcija.

Zanimljivo je da fermentacija može povećati bioraspoloživost nutrijenata pa tako kiseli kupus često sadrži više vitamina C od svježeg. Također je dobar izvor vitamina K, koji doprinosi zdravlju kostiju i srca usmjeravajući kalcij u kosti umjesto u arterije. Od minerala, sadrži željezo, magnezij i kalcij, esencijalne za brojne tjelesne funkcije.

Utjecaj na mozak i raspoloženje

Sve više istraživanja potvrđuje intimnu vezu između crijeva i mozga, poznatu kao os crijevo-mozak. Probiotici iz fermentirane hrane poput kiselog kupusa podržavaju zdravu crijevnu okolinu, što može imati pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje.

Studije pokazuju da redovita konzumacija fermentirane hrane može pomoći u ravnoteži hormona stresa, smanjiti simptome tjeskobe i depresije te poboljšati raspoloženje i pamćenje.

Zaštita i pomoć pri mršavljenju

Antioksidativna svojstva kiselog kupusa dodatno doprinose njegovoj ljekovitosti. Sadrži spojeve poput sulforafana i indola koji imaju protuupalno djelovanje i štite stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Neka istraživanja povezuju konzumaciju kiselog kupusa sa smanjenim rizikom od određenih vrsta raka. Uz to, kao niskokalorična namirnica bogata vlaknima, može biti koristan saveznik u regulaciji tjelesne težine jer produljuje osjećaj sitosti.

Za maksimalne zdravstvene koristi, preporučuje se konzumacija sirovog, nepasteriziranog kiselog kupusa jer se toplinskom obradom uništavaju korisni probiotici. Ipak, zbog visokog udjela soli, osobe s povišenim krvnim tlakom ili bubrežnim bolestima trebale bi biti umjerene u konzumaciji.

