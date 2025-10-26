Jeftini vs. skupi odresci: Znate li kako prepoznati kvalitetno meso?

Odabir savršenog odreska može biti izazovan zadatak, s obzirom na širok raspon dostupnih komada, od cjenovno pristupačnih do luksuznih. Bilo da pripremate obrok kod kuće ili birate s jelovnika u restoranu, razumijevanje razlika u kvaliteti, okusu i teksturi ključno je za istinski gastronomski užitak.

Melissa Foster, stručnjakinja s gotovo dva desetljeća iskustva, koja vodi restoran s Michelinovom zvjezdicom, podijelila je koji su to najcjenjeniji komadi, piše Yahoo.

Kako odabrati pravi komad mesa?

U Hrvatskoj se najčešće koriste komadi poput bifteka, ramsteka i pečene govedine, ali svaki ima svoju namjenu i cijenu. Biftek je najmekši i najcjenjeniji, odličan za kratko pečenje. Ramstek, s malo više masnoće, daje puniji okus, pogotovo ako se peče s kosti. Pečena govedina je savršena za pečenje u komadu i često se poslužuje u svečanim prilikama, uz pečeni krumpir ili povrće.

Ovi komadi su često skuplji, ali s razlogom – pravilno pripremljeni, pružaju izvanredno gastronomsko iskustvo. Ipak, nisu jedini izbor za dobar obrok.

Jeftiniji komadi mesa, poput lopatice, vrata, rebara ili buta, možda nisu atraktivni na prvi pogled, ali kriju velik potencijal u kuhinji. Iako nisu pogodni za brzu tavu ili roštilj, savršeni su za spora jela poput pašticade, gulaša ili pirjanih variva. Dugim kuhanjem ovi komadi postaju nevjerojatno mekani i sočni. Posebno su zahvalni za obiteljske ručkove jer su pristupačni i zasitni. Kod njih je najvažnije – strpljenje.

Dobro pripremljeno "obično" meso često ostavlja jači dojam nego skupi biftek pečen bez ljubavi. Ujedno je i prilika da se bolje iskoriste, a ne samo najskuplji dijelovi.

Zašto je masnoća važna?

Masnoća unutar mesa, poznata kao mramoriranost, daje mesu sočnost, mekšu teksturu i bolji okus. Tijekom pečenja, ta se masnoća topi i prožima meso, čineći ga bogatijim.

Komadi poput ramsteka posebno profitiraju od ove unutarnje masnoće. Što je meso bolje prošarano, to će biti ukusnije, bez potrebe za puno začina. Kosti dodatno pojačavaju aromu pa su komadi s kosti često bolji izbor za pečenje.

Način pečenja također igra važnu ulogu – meso na roštilju od drva ili ugljena uvijek ima dodatnu dubinu okusa. Zato se u domaćinstvima sve češće koristi i liveno posuđe koje bolje čuva sokove.

Tajna dobrog okusa

Suho zrenje mesa sve je popularnije i kod nas, pogotovo u boljim restoranima i specijaliziranim mesnicama. Riječ je o procesu u kojem meso odležava u posebnim uvjetima, gubi vlagu i dobiva intenzivniji, orašast okus.

Najbolje rezultate daju komadi s kosti i masnoćom, poput ramsteka ili pečene govedine. Ovakvo meso nije svakodnevno, ali za posebne prilike vrijedi probati. Iako je skuplje, razlika u okusu je osjetna i često iznenađujuća.

Ako naiđete na domaće suho zrelo meso, pogotovo od boškarina ili goveda iz slobodnog uzgoja, svakako iskoristite priliku. To je spoj tradicije, znanja i strpljenja koji se itekako osjete na tanjuru.

Meso istarskog boškarina ili slavonskog podolca, cijenjeno je zbog specifičnog okusa koji dolazi iz prehrane i načina uzgoja. Goveda iz slobodnog uzgoja hrane se travom, što daje tamnije meso i žuću masnoću, s izraženijim aromama. Takvo meso nije uvijek lako dostupno, ali kad jest – često se bira zbog kvalitete i podrške lokalnim proizvođačima. Ljubitelji mesa kažu da se ta razlika itekako osjeti u svakom zalogaju.

Kupnjom domaćeg mesa podržavate i održivu poljoprivredu te tradiciju koja se prenosi generacijama. Uz to, meso ne putuje tisućama kilometara, što znači i bolju svježinu.

Bogatstvo divljači

Meso divljači, poput jelena, srne ili vepra, ima zemljaniji, jači okus i sadrži manje masnoće. To znači da je zahtjevnije za pripremu, ali nagrađuje bogatim okusima koji se ne mogu dobiti iz uzgojene govedine.

Najčešće se koristi za spora jela – gulaše, pečenja i ragu. Ključ je u nježnoj pripremi i dodacima koji nadoknađuju nedostatak masnoće, poput pancete ili domaće masti.

Divljač nije svakodnevna hrana, ali je savršen izbor za posebne prigode i hladnije dane. U Hrvatskoj je dio kulinarske tradicije koja zaslužuje više pažnje.

Savjeti za pečenje

Bez obzira koji komad mesa koristite, važno je znati nekoliko osnovnih pravila: meso neka odstoji na sobnoj temperaturi prije pečenja, nemojte ga prepeći i obavezno ga ostavite da "odmori" nakon pečenja – barem 5 minuta.

Dobar odrezak ne mora biti luksuz. Važno je poznavati meso, prilagoditi način pripreme i uživati u procesu, a ponekad – za potpuno iskustvo – vrijedi otići u dobar restoran, gdje je svaki detalj već savršeno usklađen. Tamo možete kušati nešto novo, usporediti i možda otkriti svoj novi omiljeni komad mesa.

