Jedna je riba skinula losos s trona, proglašena je najzdravijom na svijetu

Iako mnogi losos smatraju kraljem nutritivnih vrijednosti, na ljestvici se našao novi, neočekivani prvak. Prema poretku najhranjivijih namirnica na svijetu koji je objavio BBC, jedna je riba proglašena ultimativnom superhranom, a riječ je o kirnji.

Ova riba nadmašuje svoje popularnije rivale, osiguravši impresivnih 89 od 100 bodova na ljestvici nutritivne vrijednosti.

Najzdravija riba je kirnja

Kirnja je prava proteinska bomba s otprilike 20 grama proteina na porciju od 100 grama, a sadrži svega 79 kalorija. Uz to, ovo morsko blago neće vas opteretiti zasićenim mastima.

Poznata i kao škarpina ili bodeljka, kirnja je samo početak popisa ukusnih i hranjivih namirnica koje su se istaknule. Losos i dalje drži visoko mjesto zahvaljujući omega-3 masnim kiselinama, koje su esencijalne jer ih naše tijelo ne može samostalno proizvesti.

Najzdravije povrće

Jedno naizgled obično povrće proglašeno je "najzdravijim" nakon istraživanja koje je otkrilo njegov iznimno gust nutritivni profil. Koristeći metodologiju inspiriranu onom Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), koja vrednuje namirnice prema razini vitamina i minerala, postalo je očito da je raznolikost u prehrani ključna. Potočarka se istaknula kao apsolutni pobjednik među lisnatim povrćem sa savršenom ocjenom 100, nadmašivši druge nutritivno bogate namirnice poput špinata, blitve i lišća cikle, koje su ostvarile rezultate u rangu 80-ih, kako prenosi Mirror.

Jennifer Di Noia, izvanredna profesorica sociologije na Sveučilištu William Paterson u New Jerseyju, objasnila je: "Namirnice s višim rangom osiguravaju više hranjivih tvari po kaloriji."

Med pomaže u borbi protiv karcinoma

Za one koji žele proširiti svoje zdrave opcije za međuobrok, kruna za "najzdraviju grickalicu na svijetu" pripala je medu, koji također donosi nevjerojatne zdravstvene prednosti.

Znanstvenici su otkrili da med može podržati brojne potencijalne dobrobiti za ljudsko zdravlje. Iako je u osnovi prirodni tekući šećer sastavljen od glukoze, fruktoze i raznih minerala, njegova vrijednost leži negdje drugdje.

Iako se na prvu može činiti da med, koji je gotovo čisti šećer, nije idealan izbor za redovitu konzumaciju, ovaj čudesni proizvod bez masnoća sadrži značajnu količinu biljnih spojeva koji jačaju zdravlje. Prepun je antioksidansa, za koje je znanstveno dokazano da pomažu u smanjenju rizika od specifičnih zdravstvenih problema poput određenih vrsta karcinoma, infekcija i drugih dugotrajnih bolesti.

