Zelenski otkrio detalje mirovnog plana: 'Postoje dvije mogućnosti'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iznio je detalje ažuriranog mirovnog plana kojim se Rusiji nudi potencijalno povlačenje ukrajinskih trupa s istoka i stvaranje demilitarizirane zone na njihovom mjestu, piše BBC.

Iznoseći detalje o planu od 20 točaka koji su američki i ukrajinski izaslanici dogovorili na Floridi tijekom vikenda, Zelenski je rekao da će Rusi odgovoriti u srijedu nakon što razgovaraju s Amerikancima.

Opisujući plan kao "glavni okvir za okončanje rata", rekao je da predlaže sigurnosna jamstva SAD-a, NATO-a i Europljana za koordinirani vojni odgovor ako Rusija ponovno napadne Ukrajinu.

'Postoje dvije mogućnosti'

O ključnom pitanju istočnog ukrajinskog Donbasa, Zelenski je rekao da je "slobodna ekonomska zona" potencijalna opcija.

Budući da se Ukrajina protivi povlačenju, kaže da američki pregovarači nastoje uspostaviti demilitariziranu zonu ili slobodnu ekonomsku zonu. Svako područje s kojeg bi se ukrajinske trupe povukle moralo bi biti pod nadzorom Ukrajine, naglasio je.

"Postoje dvije mogućnosti", rekao je Zelenski, "ili se rat nastavlja ili će se nešto morati odlučiti u vezi sa svim potencijalnim ekonomskim zonama."

Plan od 20 točaka smatra se ažuriranim izvornim dokumentom od 28 točaka, koji je američki izaslanik Steve Witkoff dogovorio s Rusima prije nekoliko tjedana, a koji se općenito smatrao uvelike usmjerenim prema zahtjevima Kremlja.

Rusi su inzistirali da se Ukrajina povuče s gotovo četvrtine vlastitog teritorija u istočnoj regiji Donjeck u zamjenu za mirovni sporazum. Ostatak je već pod ruskom okupacijom.

Osjetljiva pitanja, uključujući pitanja o teritoriju, morala bi se riješiti "na razini čelnika", ali novi nacrt pružio bi Ukrajini snažna sigurnosna jamstva i vojnu snagu od 800.000 ljudi, objasnio je Zelenski.

Više detalja o teritorijalnim pitanjima

Velik dio ažuriranog plana nalikuje onome što je proizašlo iz nedavnih razgovora u Berlinu u kojima su sudjelovali američki pregovarači Witkoff i Jared Kushner s ukrajinskim i europskim čelnicima. Prošli vikend u Miamiju je tim američkog predsjednika Donalda Trumpa odvojeno razgovarao s ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim, a zatim s ukrajinskim i europskim dužnosnicima.

Čini se da sada postoji više detalja o teritorijalnom pitanju, iako je jasno da ukrajinska strana nije uspjela postići konsenzus s Amerikancima.

Zelenski je objasnio da ako je Ukrajina spremna povući svoje snage za pet, deset ili četrdeset kilometara na 25% Donjecka koje još uvijek drži kako bi se stvorila ekonomska zona, čineći ga praktički demilitariziranim, tada bi Rusija morala učiniti isto "sukladno tome za pet, 10 ili 40 km".

Ruske trupe trenutno se nalaze oko 40 km istočno od ukrajinskih gradova "pojasa tvrđava" Slovjanska i Kramatorska, nakon što su zauzeli grad Siversk.

Ruski predsjednik Vladimir Putin vjerojatno neće biti impresioniran kompromisom koji se predlaže za Donjeck. Ovog je mjeseca rekao da će Rusija silom preuzeti kontrolu nad cijelim istokom Ukrajine ako se ukrajinske trupe ne povuku.

Međutim, Trump se zalaže za sporazum kojim bi se okončalo gotovo četiri godine rata, a ukrajinski predsjednik vjeruje da si Rusija ne može priuštiti odbiti američki plan. "Ne mogu reći predsjedniku Trumpu: 'Gledajte, mi smo protiv mirnog rješenja'", rekao je Zelenski novinarima. "Ako pokušaju sve opstruirati, predsjednik Trump bi nas morao snažno naoružati, a istovremeno bi im nametnuo sve moguće sankcije."

Zelenski je jasno dao do znanja da ako se u Donjecku uspostavi slobodna ekonomska zona, ona bi morala biti pod ukrajinskom upravom i policijom - "definitivno ne pod takozvanom ruskom policijom". Trenutna linija fronta tada bi postala granica ekonomske zone s međunarodnim snagama na terenu duž linije kontakta kako bi se osigurala od ruske infiltracije.

Rusija je do sada odbacila europski prijedlog o nadzoru bilo kakvog mirovnog sporazuma putem Koalicije voljnih kao "drsku prijetnju". Referendum bi se trebao održati o cijelom mirovnom planu, rekao je Zelenski, a samo bi referendum mogao odlučiti o ideji potencijalne slobodne ekonomske zone u Donbasu.

Jedna točka o kojoj se kontinuirano raspravlja je hoće li SAD dobiti naknadu za pružanje sigurnosnih jamstava. Zelenski je rekao da oni "ne razumiju što to znači". Ukrajina ne vidi budućnost u kojoj Rusija igra ulogu u njezinoj obnovi, iako je Moskva prethodno sugerirala da bi mogla imati.

"Cilj" za Ukrajinu je mobilizirati 800 milijardi dolara za pomoć u oporavku, ali riječ je o procjeni i brojka bi se mogla promijeniti. Mogućnost slobodne ekonomske zone je "potencijalna opcija" za suverenu ukrajinsku državu.

