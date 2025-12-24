FREEMAIL
ŠTO ĆE ODLUČITI?

Američki mirovni prijedlozi na Putinovu stolu, Moskva razmatra odgovor

Američki mirovni prijedlozi na Putinovu stolu, Moskva razmatra odgovor
Foto: Profimedia

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je ruski izaslanik Kiril Dmitrijev brifirao Putina o svom putovanju u Miami gdje se sastao s Trumpovim predstavnicima

24.12.2025.
14:13
Hina
Profimedia
Ruski predsjednik Vladimir Putin brifiran je o kontaktima s izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa glede američkih prijedloga o mogućem mirovnom sporazumu u Ukrajini, a Moskva će sada formulirati svoj stav, objavio je Kremlj u srijedu.

Trump, koji žele da ga se pamti kao mirotvorca, u više se navrata požalio da se okončanje rata u Ukrajini, najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, pokazao najtežim vanjskopolitičkim ciljem njegovog drugog mandata.

Ukrajina i njeni europski saveznici zabrinuti su da bi Trump mogao iznevjeriti Kijev, a europske sile dovesti u položaj u kojem će morati financirati razorenu Ukrajinu nakon što su ruske snage 2025. dnevno zauzimale između 12 i 17 kvadratnih kilometara zemlje.

Stav ruske strane

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je ruski izaslanik Kiril Dmitrijev brifirao Putina o svom putovanju u Miami gdje se sastao s Trumpovim predstavnicima.

No, Peskov je odbio komentirati reakciju Rusije na prijedloge ili pojasniti sadržaj dokumenata, rekavši da Kremlj neće komunicirati preko medija.

"Svi glavni parametri stava ruske strane su veoma dobro poznati našim kolegama iz Sjedinjenih Država", rekao je Peskov novinarima.

"Sada namjeravamo formulirati naš položaj na temelju informacija koje je šef države primio i nastaviti svoje kontakte u veoma bliskoj budućnosti putem postojećih kanala koji su u funkciji".

Teritorij Donbasa

Putin je proteklih tjedana rekao da su njegovi uvjeti za mir da Ukrajina preda oko 5000 kvadratnih kilometara Donbasa kojima i dalje upravlja te da se Kijev službeno odrekne svoje namjere da se pridruži NATO savezu.

Na pitanje o dokumentima koje je Dmitrijev donio u Moskvu iz Miamija, Peskov je odgovorio da nije primjereno medijima govoriti o njima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je, prema priopćenju svog ureda u srijedu, novinarima rekao da su se ukrajinska i američka delegacija približile finaliziranju plana od 20 točaka na pregovorima tijekom vikenda u Miamiju.

No, Zelenski je također rekao da Ukrajina i SAD nisu pronašli zajednički jezik glede zahtjeva da Ukrajina preda dijelove Donbasa kojima i dalje upravlja ni što se tiče budućnosti nuklearne elektrane Zaporižja, koju drže ruske snage.

POGLEDAJTE VIDEO: Europa se jedva dogovorila oko zajma za Ukrajinu: Putin prijeti ispred karte Velike Rusije

