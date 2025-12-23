Civili u panici, Putin ne staje! Više od 600 dronova i 30 projektila: Ruski napadi ubili i dijete (4)
Ukrajinski predsjednik Volodmir Zelenski kaže da su ruski napadi tijekom prošle noći ciljali ukrajinski energetski sektor, civilnu infrastrukturu i "u biti cijelu infrastrukturu svakodnevnog života", piše BBC.
Ukrajinski predsjednik kaže da je u bombardiranju u kojem su ubijene tri osobe, uključujući četverogodišnje dijete, raspoređeno više od 600 dronova i 30 projektila.
"Trenutno su upozorenja na zračni napad i dalje na snazi u većem dijelu Ukrajine. Istovremeno, sve potrebne službe su angažirane u rješavanju posljedica napada", kaže.
Dodaje da napadi, neposredno prije Božića, "kada ljudi jednostavno žele biti sa svojim obiteljima, kod kuće i na sigurnom", šalju "izuzetno jasan signal o prioritetima Rusije".
"Putin još uvijek ne može prihvatiti da mora prestati ubijati. A to znači da svijet ne vrši dovoljan pritisak na Rusiju."
Pregovori u tijeku a rakete u zraku
Rusija je u utorak rano ujutro pokrenula zračni napad i na Kijev, izvijestila je ukrajinska vojska, samo nekoliko dana nakon što je u nedjelju završila runda mirovnih pregovora u Miamiju pod vodstvom SAD-a.
"Snage protuzračne obrane rade na uklanjanju prijetnje na nebu iznad glavnog grada“, rekla je kijevska vojna uprava na Telegramu, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima dok se ne da znak za prestanak opasnosti.
Razgovori tijekom vikenda u Miamiju okupili su američke dužnosnike s ukrajinskim i europskim delegacijama, uz odvojene kontakte s ruskim predstavnicima, dok je Washington testirao postoji li prostor za rješenje kojim bi se okončala ruska agresija na Ukrajinu.
