Civili u panici, Putin ne staje! Više od 600 dronova i 30 projektila: Ruski napadi ubili i dijete (4)

Ukrajinski predsjednik Volodmir Zelenski kaže da su ruski napadi tijekom prošle noći ciljali ukrajinski energetski sektor, civilnu infrastrukturu i "u biti cijelu infrastrukturu svakodnevnog života", piše BBC.

Ukrajinski predsjednik kaže da je u bombardiranju u kojem su ubijene tri osobe, uključujući četverogodišnje dijete, raspoređeno više od 600 dronova i 30 projektila.

Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

"Trenutno su upozorenja na zračni napad i dalje na snazi ​​u većem dijelu Ukrajine. Istovremeno, sve potrebne službe su angažirane u rješavanju posljedica napada", kaže.

Dodaje da napadi, neposredno prije Božića, "kada ljudi jednostavno žele biti sa svojim obiteljima, kod kuće i na sigurnom", šalju "izuzetno jasan signal o prioritetima Rusije".

Foto: Handout/afp/profimedia

"Putin još uvijek ne može prihvatiti da mora prestati ubijati. A to znači da svijet ne vrši dovoljan pritisak na Rusiju."

Pregovori u tijeku a rakete u zraku

Rusija je u utorak rano ujutro pokrenula zračni napad i na Kijev, izvijestila je ukrajinska vojska, samo nekoliko dana nakon što je u nedjelju završila runda mirovnih pregovora u Miamiju pod vodstvom SAD-a.

"Snage protuzračne obrane rade na uklanjanju prijetnje na nebu iznad glavnog grada“, rekla je kijevska vojna uprava na Telegramu, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima dok se ne da znak za prestanak opasnosti.

Razgovori tijekom vikenda u Miamiju okupili su američke dužnosnike s ukrajinskim i europskim delegacijama, uz odvojene kontakte s ruskim predstavnicima, dok je Washington testirao postoji li prostor za rješenje kojim bi se okončala ruska agresija na Ukrajinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Razrađuju se detalji plana za mir u Ukrajini