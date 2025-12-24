Bivši stoper Dinama otkrio pikantarije o Vardyju pa poručio: 'Volio bih se vratiti'

Kapetan najtalentiranije generacije Dinama Filip Benković (28) u nedavnom je intervjuu za Sportsku televiziju prošao kroz svoju karijeru, osvrnuvši se na neke pogreške i probleme, a otkrio je i kako je bio veoma blizu povratka na Maksimir.

Benković je karijeru započeo u Dinamu, za koji je odigrao 76 nastupa. Debitirao je protiv Osijeka nekoliko dana nakon 18. rođendana, a samo dva mjeseca kasnije igrao je u velikoj pobjedi nad Arsenalom na Maksimiru.

„To je bilo ostvarenje sna. Kao klinac sam išao na sve utakmice, nekad na sjever, nekad na istok i mogu reći da sam ponosan na to što sam zaigrao za Dinamo... I društvu iz kvarta je to bilo opće oduševljenje jer sam mogao podijeliti sve to s njima“, rekao je Benković.

Nakon tri sezone u Dinamu uslijedio je transfer u Leicester City, gdje se Benković nije naigrao, ali, kako kaže, to je ipak bilo ostvarenje sna.

„Želio sam otići na jednu stepenicu ispod Premier lige, ali tada je stigla ta ponuda Leicestera koja je bila veća od ostalih, a kako mi je san bio igrati u Premier ligi, klub i ja smo je prihvatili. I to odmah – čim dođeš, vidiš o kakvoj se razini radi, od treninga i svlačionice do svega ostalog, a ljudi su i dalje normalni – nikad ne bi rekao za nekoga da je osvojio Premier ligu...“, istaknuo je Benković prije nego što je otkrio i anegdotu s legendarnim engleskim napadačem Jamiejem Vardyjem.

„Vardy je nevjerojatan lik. Volim te osobe koje su svoje, koje ne ‘motaju sve u celofan’, a Vardy je takav – kakva je percepcija o njemu, to je više-manje onakav kakav i jest. Uvijek je hodao okolo s tom svojom limenkom Red Bulla, u teretani ga ne vidiš, a svejedno bude najspremniji. Sjećam se da je jednom prilikom na trening došao obučen u Spidermana – stvarno je osebujan.“

Tijekom intervjua nije se moglo ne spomenuti ni Benkovićev povratak u Dinamo. Naime, njegov se povratak više puta spominjao u raznim medijima, a sada je Benković otkrio kako je zaista bio blizu da se vrati.

„Razgovarali smo zadnji put kada sam bio u Turskoj, u Trabzonsporu, nakon što je Nenad Bjelica otišao. Ja sam tada dao sve od sebe da se dogovorimo i da se vratim jer svi znaju što mi Dinamo znači. Razgovarao sam tada sa Sergejem Jakirovićem, koji je bio u Dinamu, čak sam bio i na razgovoru u klubu, ali tada se ozlijedio jedan stoper i ljudi iz Trabzonspora me nisu pustili“, otkrio je Benković.

